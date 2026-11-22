(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 22/11, dư luận quốc tế chú ý đến tình trạng cầu Crimea sau các cuộc tấn công của Ukraine, ông Zelensky hé lộ sự thật về những khoảng trống lớn trong đảm bảo an ninh cho Ukraine, Iran tiếp tục dội tên lửa cùng UAV xuống hệ thống Patriot của Mỹ tại Bahrain, Mexico truy bắt thủ lĩnh băng đảng ma túy và Bỉ đối mặt với nguy cơ gián đoạn giao thông hàng không do cuộc đình công toàn quốc.

Nga cập nhật tình trạng cầu Crimea sau đòn tấn công của Ukraine

Hôm 21/12 (giờ địa phương), hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin đưa tin các chuyến tàu qua cầu Crimea vẫn hoạt động bình thường, không bị gián đoạn. “Giao thông đường sắt của cầu Crimea được khôi phục hoàn toàn. Các đoàn tàu trên tuyến này đang vận hành đúng theo lịch trình”, ông Nikitin cho hay.

Hoạt động giao thông tại cầu Crimea đã được khôi phục hoàn toàn. (Ảnh: TASS)

Trước đó, ông Nikitin cũng thông báo hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea được khôi phục hoàn toàn. Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết ông thường xuyên nhận báo cáo từ Bộ trưởng Giao thông Dmitry Yadrov về tình hình vận chuyển hàng hóa và hành khách đến bán đảo Crimea. Bên cạnh đó, những cuộc họp của ban điều phối hậu cần thuộc Bộ Giao thông Nga nhằm cập nhật tình hình cây cầu được tổ chức hằng ngày.

Trong tuần qua, cầu Crimea liên tiếp hứng chịu loạt cuộc tấn công của Ukraine, gây hư hại về mặt kết cấu và làm gián đoạn giao thông. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng Ukraine sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa để tập kích hạ tầng đường bộ lẫn đường sắt của cây cầu.

Thời điểm đó, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin báo cáo dầm chính của nhịp cầu vòm bị hư hỏng. Theo ông Khusnullin, giới chức Nga đang cân nhắc hai phương án nhằm khôi phục cầu Crimea sau cuộc tấn công của Ukraine.

Ukraine chưa nhận được văn bản đảm bảo an ninh kiểu NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn chưa nhận được cam kết chính thức bằng văn bản, trong đó quy định cụ thể cách thức triển khai đảm bảo an ninh dành cho Ukraine theo mô hình tương tự NATO.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ Jared Kushner xác nhận Washington sẵn sàng đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine dựa trên Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể, trong cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin hôm 19/11.

“Điều 5 quy định về phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, Ukraine chưa rõ lực lượng phòng thủ tập thể này gồm những ai, họ sẽ bảo vệ chúng tôi bằng cách nào và liệu có sẵn sàng đẩy lùi bên tấn công hay không. Câu trả lời không chỉ đơn thuần là lời nói suông, dù nghe có hay đến đâu, kiểu như ‘dĩ nhiên là sẽ không ai bỏ rơi các bạn’. Điều này phải được ghi lại trên giấy tờ. Cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy những cam kết như vậy được thể hiện bằng văn bản”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng mọi đảm bảo phải duy trì hiệu lực ngay cả sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump kết thúc. “Chúng tôi cần những bảo đảm an ninh không phải trong 2 năm, mà tốt nhất là vĩnh viễn, hoặc ít nhất cũng kéo dài nhiều thập kỷ”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc gia nhập NATO vẫn là lựa chọn bảo đảm an ninh mà Kiev mong muốn nhất, khẳng định phương án này vừa củng cố liên minh vừa giảm chi phí quốc phòng cho Ukraine. Ông cho rằng nếu không gia nhập NATO, Ukraine sẽ phải duy trì quân đội khoảng một triệu người và lực lượng khí tài đủ mạnh để tự bảo vệ đất nước.

Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn thừa nhận khả năng Ukraine gia nhập NATO chưa chắc chắn, kết quả còn phụ thuộc vào thời điểm và cách thức kết thúc xung đột.

Iran tiếp tục dội tên lửa, UAV vào hệ thống Patriot của Mỹ tại Bahrain

Hãng thông tấn chính thức IRNA cùng một số cơ quan truyền thông đưa tin hai hệ thống radar thuộc tổ hợp phòng không Patriot đặt tại căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào tối ngày 21/11.

“Các hoạt động hộ tống và hỗ trợ trên không tốn kém của quân đội Mỹ trong khu vực không những không đạt được mục tiêu đề ra, mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều thiết bị và tàu thuyền được bảo vệ trên biển cũng như trên không”, tuyên bố của IRGC nêu.

Tên lửa Iran phóng về phía cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain.

Cùng với đó, IRGC nhấn mạnh không phận Iran là “ranh giới đỏ”, cảnh báo mọi hành vi xâm phạm đều sẽ bị đáp trả “một cách cứng rắn và dứt khoát”.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cáo buộc Iran tấn công “cơ sở công nghiệp dân sự” và lên án đây là “hành động tàn bạo của Iran”. Theo cơ quan này, vụ tập kích gây ra hỏa hoạn tại cơ sở, dẫn đến “thiệt hại vật chất”, song không ghi nhận thương vong.

Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất sau khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.

Mexico bắt giữ thủ lĩnh băng đảng ma túy

Hôm 20/11, Fausto Isidro Meza-Flores có biệt danh là “El Chapo Isidro” cùng hai nhân vật cấp cao khác trong băng đảng của hắn bị lực lượng đặc nhiệm bắt giữ tại bang Sinaloa, miền tây bắc Mexico. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mexico, chiến dịch tiêu diệt 7 nghi phạm có hành vi tấn công lực lượng chức năng và bắt giữ 8 người, trong đó có 3 thủ lĩnh cấp cao của băng đảng.

Có 4 binh sĩ được điều động đến tăng cường an ninh tại thị trấn Guasave được xác nhận thiệt mạng khi thành viên băng đảng chống trả quyết liệt nhằm ngăn chặn việc bắt giữ thủ lĩnh.

Sau chiến dịch, quân đội thu giữ một khẩu súng trường cỡ nòng .50, súng phóng lựu, lựu đạn cùng nhiều loại vũ khí khác, ma túy và tiền mặt. Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận trường hợp dân thường nào thương vong.

El Chapo Isidro (đứng ở giữa) được đưa đến nơi giam giữ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Getty)

Chapo Isidro (44 tuổi) được cho là thủ lĩnh băng đảng Beltran Leyva. Tổ chức này liên minh với một trong hai phe đang đối đầu trong tập đoàn ma túy Sinaloa hùng mạnh. Người này bị bắt cùng một đối tượng được cho là cấp phó và một nghi phạm khác phụ trách hoạt động tài chính của băng đảng.

Bỉ đối mặt nguy cơ tê liệt hàng không vì đình công toàn quốc

Hôm 21/11 (giờ địa phương), cơ quan kiểm soát không lưu Skeyes tại Bỉ thông báo không thể duy trì dịch vụ hoạt động bình thường tại các sân bay cũng như trong không phận nước này từ 7h - 21h ngày 23/11, do nhân viên sẽ tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Trong thời gian đó, hoạt động giao thông hàng không chỉ duy trì những dịch vụ tối thiểu thiết yếu cho trường hợp khẩn cấp và chuyến bay quan trọng về an toàn khác.

Sân bay Brussels, sân bay lớn nhất Bỉ cũng thông báo phần lớn chuyến bay đến và đi trong ngày sẽ phải hủy bỏ. Đồng thời, các hãng hàng không sẽ liên hệ trực tiếp với hành khách bị ảnh hưởng để thông báo cho họ về các lựa chọn, đồng thời thông báo về việc hủy chuyến bay sẽ được đăng tải trên trang web của sân bay.

Tương tự, sân bay Charleroi, một trong những trung tâm hoạt động lớn của hãng hàng không giá rẻ Ryanair tại châu Âu cảnh báo cuộc đình công của nhân viên kiểm soát không lưu sẽ khiến toàn bộ hệ thống sân bay trên cả nước phải ngừng hoạt động trong suốt một ngày, gây ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách.