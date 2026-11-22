Liên quan đến con tàu Nga này, chỉ huy Lực lượng biên phòng Phần Lan, ông Ilja Iljin, chia sẻ với đài truyền hình công cộng Yle vào tối 21/11 rằng, 16 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Sparta II đã sơ tán lên các xuồng cứu sinh, sau đó chuyển sang một con tàu khác của Nga và hiện đang trên đường trở về Nga.

Trong năm 2026, Ukraine đã nhiều lần triển khai các đợt tập kích drone quân sự nhắm vào tỉnh Leningrad ở phía tây bắc nước Nga. Một số thiết bị trong đó đã bay lạc vào không phận khu vực Baltic, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột đang lan sang lãnh thổ của các quốc gia thành viên NATO.

Tàu Nga bốc cháy trên biển Baltic. (Ảnh: Biên phòng Phần Lan)

Theo Lực lượng quốc phòng Phần Lan, thông tin trùng khớp với báo cáo trước đó từ các quan chức Nga, đó là con tàu đang trên đường đến vùng lãnh thổ tách rời Kaliningrad của Nga thì bị hư hại tại vùng biển quốc tế, nằm về phía tây đảo Gogland của Nga.

Các nhà chức trách Phần Lan cho biết, tính đến tối 21/11, đám cháy vẫn tiếp diễn. Phần Lan hiện đang dẫn đầu chiến dịch cứu hộ do con tàu đang neo đậu trong vùng biển của nước này, mặc dù sau đó các tàu của Nga có thể sẽ kéo tàu này về nước.

Ông Mikko Simola, chỉ huy Lực lượng tuần duyên khu vực vịnh Phần Lan, cho biết một trực thăng của Nga bị nghi là đã xâm phạm không phận Phần Lan trong thời gian ngắn khi chiến dịch cứu hộ đang diễn ra.

Thủ tướng Phần Lan: Xung đột lan rộng

Helsinki cho biết họ đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không và hàng hải ở phía đông vịnh Phần Lan nhằm bảo vệ thường dân, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng can thiệp nếu cần đánh chặn drone.

“Cuộc chiến đang lan sang các khu vực lân cận chúng ta. Các cơ quan chức năng Phần Lan đang xử lý tình hình tại vịnh Phần Lan, nơi một tàu buôn của Nga vừa bị tấn công bởi thiết bị bay không người lái. Ukraine có quyền tự vệ”, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết, các máy bay chiến đấu của Thụy Điển - hoạt động dưới sự chỉ huy của Phần Lan - đã tham gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Phần Lan và NATO sau sự việc này.

Phần Lan và Thụy Điển là những quốc gia thành viên mới nhất của NATO, lần lượt gia nhập liên minh quân sự này vào năm 2023 và 2024, nhằm phản ứng trước cuộc tấn công toàn diện của Nga vào Ukraine năm 2022.

“Sẽ không gì có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, Thủ tướng Estonia Kristen Michal viết trên X.

Chính phủ Estonia cho biết họ đã điều một tàu hải quân đến hỗ trợ công tác cứu hộ, bao gồm chữa cháy và xử lý ô nhiễm.

Bộ Ngoại giao Ukraine chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận. Đại sứ quán Nga tại Helsinki cũng chưa phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, con tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và có liên hệ với công ty vận tải biển Oboronlogistika của Nga.

Theo thông tin trên trang web của công ty, Oboronlogistika chuyên cung cấp các dịch vụ hậu cần cho Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Iljin, đại diện Lực lượng Biên phòng Phần Lan, cho biết: “Hiện tại, chưa có thông tin xác thực về loại hàng hóa trên tàu, nhưng không loại trừ khả năng có các khí tài quân sự bên trong”.

Nga tuyên bố đã bắn hạ UAV

Thống đốc tỉnh Leningrad (Nga), ông Aleksandr Drozdenko, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng một tàu chở hàng đã bị 2 UAV tấn công ở vùng biển quốc tế, cách biên giới Nga khoảng 3 hải lý.

Ông Drozdenko cũng thông tin thêm rằng 80 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Leningrad trong đêm.

Tuần trước, quân đội Phần Lan cho biết họ đã phát hiện một vụ tấn công nhắm vào một tàu chiến Nga tại cùng khu vực này, trong bối cảnh Ukraine thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tỉnh Leningrad.

Thống đốc tỉnh Kaliningrad, ông Alexei Besprozvannykh, khẳng định sự việc này không gây ra mối đe dọa nào đối với hoạt động cung ứng cho vùng lãnh thổ này.

Kaliningrad, nằm giữa Ba Lan và Litva, thường xuyên trở thành điểm nóng trong quan hệ giữa Nga với NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Trước đây, Nga từng mô tả các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại của nước này bên ngoài vùng lãnh hải của họ là hành vi khủng bố và cướp biển.

Theo dữ liệu từ LSEG, Sparta II là một tàu chở hàng treo cờ Nga, dài 121 m và thuộc sở hữu của công ty Oboronlogistika; con tàu này đã rời Saint Petersburg vào ngày 20/11.

Vịnh Phần Lan là một nhánh hẹp của biển Baltic, nằm giữa Phần Lan và Estonia, trải dài về phía đông đến tận Saint Petersburg. Đảo Gogland nằm ở khu vực phía đông của vịnh Phần Lan.