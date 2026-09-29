Video Ukraine tập kích nhà máy sản xuất pháo hoa ở Nga, 14 người thiệt mạng

(VTC News) -

Nhiều tiếng nổ được cho là phát ra từ nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslavl, miền Trung nước Nga trong lúc xảy ra hỏa hoạn. (Video: X)

Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông tin từ các cơ quan cứu hộ đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslavl, miền Trung nước Nga khiến ít nhất 14 thiệt mạng. Hiện tại, đám cháy đã được dập tắt.

Trong khi đó, Thống đốc địa phương Mikhail Evrayev xác nhận trên Telegram có 10 trường hợp tử vong và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sẽ tiến hành suốt ngày đêm.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 tòa nhà tại khu sản xuất pháo hoa bốc cháy. Ông Evrayev cho biết thêm có khoảng 200 nhân viên cứu hộ được điều động đến hiện trường.

Cơ quan công tố tỉnh Yaroslavl quyết định mở cuộc điều tra về việc vi phạm quy định an toàn công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất nguy hiểm.

Trước đó không lâu, quyền Thống đốc Egor Kovalchuk tố cáo cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine làm hư hại cây cầu đường sắt và đường ray tại 3 địa điểm ở vùng Bryansk thuộc Nga. Trong đó, một phần cây cầu trên tuyến đường sắt Dyatkovo - Lyudinovo bị sập khiến 10 toa tàu trật khỏi đường ray.

Cuộc tấn công riêng biệt ở huyện Unecha làm trật bánh thêm 18 toa tàu chở hàng rỗng, công tác sửa chữa sẽ bắt đầu sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga kiểm tra hiện trường. Vụ tấn công thứ 3 cũng gây hư hại đường ray ở huyện Navlya nhưng không làm gián đoạn giao thông đường sắt hay gây thương vong.

Các nhà chức trách đường sắt Nga xác nhận thêm dịch vụ tàu hỏa trong khu vực bị gián đoạn tạm thời và thông báo xe buýt được bố trí để thay thế trong khi công tác sửa chữa tại khu vực bị hư hại được triển khai.

Ở diễn biến khác, cuộc tấn công của Nga vào chợ thực phẩm ở Kiev khiến 2 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Hình ảnh do nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tấn công ghi lại cho thấy nhiều thi thể và ngọn lửa bao trùm phương tiện trong bãi đậu xe. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga thực hiện làn sóng tấn công kéo dài nhiều ngày vào thủ đô Kiev.