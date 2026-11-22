Theo Giáo sư Lưu Anh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm nhìn chiến lược, gắn sự phát triển của Việt Nam với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam không chỉ tích cực tham gia hợp tác mà còn ngày càng chủ động đóng góp sáng kiến, định hình chương trình nghị sự khu vực.

Gắn phát triển với lợi ích người dân

Giáo sư Lưu Anh đánh giá cao ba định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập, gồm thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư mở, tạo động lực tăng trưởng mới, tăng cường tin cậy thông qua đối thoại và hợp tác. Theo bà, những định hướng này góp phần giải đáp các vấn đề cốt lõi: duy trì mở cửa, thúc đẩy phát triển và giữ vững ổn định.

“Tôi cho rằng chuyến thăm Trung Quốc và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa thể hiện sự tự tin của Việt Nam trong phát triển, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm trong tham gia quản trị khu vực và thúc đẩy thịnh vượng chung”, Giáo sư Lưu Anh nhận định.

Giáo sư Lưu Anh, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương (Đại học Nhân dân Trung Quốc).

Bà cho rằng các nội dung trên phù hợp với chủ đề Năm APEC Trung Quốc “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy thịnh vượng chung”, cho thấy sự đồng thuận giữa hai nước về phương hướng hợp tác.

Bài phát biểu cũng đặt người dân ở vị trí trung tâm, xác định nâng cao năng suất là khâu đột phá cho tăng trưởng, chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế tóc bạc và kinh tế chăm sóc. Cùng với đó, chủ trương giải quyết bất đồng thông qua đối thoại công bằng, bình đẳng hướng tới mang lại lợi ích cho người dân và các thế hệ mai sau.

Mở thêm dư địa hợp tác song phương

Theo Giáo sư Lưu Anh, chuyến công tác mở ra những dư địa hợp tác về kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh lưu chuyển thông suốt tri thức, nhân lực và nguồn vốn, cùng kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng, đã gợi mở những hướng hợp tác thiết thực.

Hai bên có thể phát huy lợi thế bổ trợ về công nghiệp, tăng cường hợp tác đường sắt xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho thông quan và liên kết chuỗi sản xuất, qua đó góp phần duy trì ổn định và nâng cấp chuỗi sản xuất khu vực.

Hợp tác kinh tế số và trí tuệ nhân tạo cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, đào tạo nhân lực số, đưa tiến bộ công nghệ trở thành động lực nâng cao năng suất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tạo dấu ấn riêng cho APEC 2027

Giáo sư Lưu Anh cho rằng việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 là cơ hội tiếp nối thành quả của Năm APEC Trung Quốc và phát huy thế mạnh riêng.

Từ Thâm Quyến đến Phú Quốc, hai nước có thể tăng cường phối hợp, gắn kết chương trình nghị sự, chuyển tầm nhìn thịnh vượng chung thành hành động vì doanh nghiệp và người dân.

Việt Nam có thể phát huy vai trò cầu nối giữa Trung Quốc với ASEAN và lợi thế tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy liên kết khu vực.

Bà cũng đề xuất tạo thuận lợi để thêm nhiều doanh nhân đủ điều kiện được cấp Thẻ đi lại doanh nhân APEC, nghiên cứu các biện pháp tạo thuận lợi về thị thực giữa hai nước. Là thành viên CPTPP, Việt Nam có thể ủng hộ kết nạp các thành viên đáp ứng tiêu chuẩn trên cơ sở đồng thuận, góp phần thúc đẩy xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương.

Giáo sư Lưu Anh nhấn mạnh: “Dấu ấn riêng của Năm APEC Việt Nam cần được thể hiện ở việc biến các cam kết mở cửa thành cơ hội cho doanh nghiệp, biến kết nối thành hiệu quả phát triển thực chất và đưa thành quả đổi mới sáng tạo phục vụ tốt hơn đời sống người dân”.

Bích Thuận - Trung Kiên (Nguồn: VOV-Bắc Kinh)