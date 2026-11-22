(VTC News) -

Trực thăng dội hỏa lực truy bắt trùm ma tuý Mexico. (Video: CNN)

Hôm 20/11, Fausto Isidro Meza-Flores có biệt danh là “El Chapo Isidro” cùng hai nhân vật cấp cao khác trong băng đảng của hắn bị lực lượng đặc nhiệm bắt giữ tại bang Sinaloa, miền tây bắc Mexico. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mexico, chiến dịch tiêu diệt 7 nghi phạm có hành vi tấn công lực lượng chức năng và bắt giữ 8 người, trong đó có 3 thủ lĩnh cấp cao của băng đảng.

Có 4 binh sĩ được điều động đến tăng cường an ninh tại thị trấn Guasave được xác nhận thiệt mạng khi thành viên băng đảng chống trả quyết liệt nhằm ngăn chặn việc bắt giữ thủ lĩnh.

Sau chiến dịch, quân đội thu giữ một khẩu súng trường cỡ nòng .50, súng phóng lựu, lựu đạn cùng nhiều loại vũ khí khác, ma túy và tiền mặt. Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận trường hợp dân thường nào thương vong.

Chiến dịch khiến nhiều khu vực lân cận rơi vào tình trạng hỗn loạn. Truyền thông địa phương đưa tin, tiếng súng vang lên buộc ban tổ chức phải tạm dừng trận bóng chày chuyên nghiệp tại Guasave.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khán giả hoảng loạn chạy khỏi vị trí bên trong sân vận động, trong khi nhiều tiếng hét “Nằm xuống, nằm xuống!” vang lên giữa lúc tiếng súng nổ liên tiếp ở khu vực gần đó.

Trong khi video khác dường như ghi lại cảnh trực thăng quân sự bay lơ lửng trên không và khai hỏa súng máy.

El Chapo Isidro (đứng ở giữa) được đưa đến nơi giam giữ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Getty)

Theo thông báo của quân đội Mexico, Chapo Isidro (44 tuổi) được cho là thủ lĩnh băng đảng Beltran Leyva. Tổ chức này liên minh với một trong hai phe đang đối đầu trong tập đoàn ma túy Sinaloa hùng mạnh. Người này bị bắt cùng một đối tượng được cho là cấp phó và một nghi phạm khác phụ trách hoạt động tài chính của băng đảng.

Quân đội Mexico thông tin cả 3 được vận chuyển bằng máy bay của Không quân nước này đến thủ đô để bàn giao cho cơ quan công tố có thẩm quyền xử lý.

Sau chiến dịch, bạo lực tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở Sinaloa, nơi xuất hiện trạm kiểm soát tự phát. Tình trạng này tương tự những gì từng xảy ra sau vụ bắt giữ thủ lĩnh băng đảng khác trong thời gian gần đây. Quân đội Mexico buộc phải kích hoạt kế hoạch ứng phó tình trạng phong tỏa đường sá, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý tình hình.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc.