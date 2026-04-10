Khai mạc triển lãm hiện vật ‘Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng’

Tối 10/4, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và PTTH Quảng Ninh cùng các đơn vị đầu mối của Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức khai mạc không gian trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh.

Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” được tổ chức tại tầng 2 của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Các em học sinh tham quan, tìm hiểu những hiện vật lịch sử gắn liền với sự phát triển của báo chí, phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Sách báo Quảng Ninh tại triển lãm.

Không gian được xây dựng theo cấu trúc mang tính kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, chia thành các khu vực theo các chủ đề, gồm khu vực hành lang với các pano giới thiệu khái quát thông tin, hình ảnh của các đoàn cơ quan báo và phát thanh, truyền hình về tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026.

Vị trí trang trọng tại sảnh chính là khu vực trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - Cơ quan báo chí chủ lực quốc gia gồm các nội dung: Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đài Tiếng nói Việt Nam; những hình ảnh tác nghiệp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trong những thời khắc thiêng liêng của lịch sử đất nước; những dấu mốc quan trọng của VOV và những kênh, nền tảng truyền thông trong hệ sinh thái VOV; những hiện vật đặc biệt quý giá của VOV trong quá khứ.

Chiếc micro Bác Hồ sử dụng để nói chuyện trực tiếp với đồng bào cả nước.

Một điểm nhấn khác của không gian trưng bày tư liệu, hiện vật của báo chí tỉnh Quảng Ninh gồm pano timeline cỡ lớn khái quát sự hình thành và phát triển của báo chí Quảng Ninh qua các giai đoạn lịch sử; các dấu mốc tiêu biểu, nổi bật trên hành trình phát triển của báo chí Quảng Ninh.

Ngoài ra còn có các hiện vật lịch sử, trang thiết bị tác nghiệp qua các thời kỳ gắn liền với sự phát triển của báo chí, phát thanh, truyền hình Quảng Ninh như: Máy quay, máy ảnh, đầu đọc băng, bàn trộn âm thanh, loa truyền thanh, máy thu phát sóng...

Tại Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật báo chí, Ban Tổ chức cũng trưng bày các ấn phẩm báo, tạp chí của các cơ quan báo chí trong cả nước; trưng bày những ấn phẩm sách báo, tư liệu đặc sắc về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đất nước, về tỉnh Quảng Ninh và lịch sử xây dựng, phát triển Vùng mỏ.

Không gian triển lãm.

Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” không chỉ là điểm nhấn góp phần vào thành công chung của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh, mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 71 năm Giải phóng Vùng mỏ 25/4 (1955-2026); góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của quân và dân Vùng mỏ; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ninh, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Bộ sưu tập các loại micro tại triển lãm.

Đồng thời, không gian trưng bày tư liệu, hiện vật cũng tôn vinh các tác phẩm báo chí, đặc biệt là báo nói; các tác giả, đơn vị báo chí có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Dưới đây là hình ảnh một số hiện vật tiêu biểu do phóng viên Báo Điện tử VTC News ghi lại.