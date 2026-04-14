Kết quả bóng đá Atletico Madrid vs Barcelona, tứ kết cúp C1 châu Âu mới nhất

Chiến thắng của Atletico ở lượt đi là một bất ngờ lớn nếu nhìn vào phong độ của hai đội. Đoàn quân của HLV Diego Simeone thi đấu không tốt, phong độ trồi sụt trên mọi đấu trường chứ không riêng gì La Liga. Ngược lại, Barcelona băng băng về đích và không ai nghi ngờ về chức vô địch giải quốc nội của họ.

Rashford mang đến hi vọng cho Barcelona.

Nhưng rồi, cú đá phạt của Julian Alvarez và khoảnh khắc bùng nổ của Alexander Sorloth khiến sân Camp Nou như chết lặng. Tấm thẻ đỏ của Cubarsi càng nhắc về khoảnh khắc đáng quên nhất của Barca trong mùa giải này.

Đổi lại, cách biệt hai bàn ở loạt đấu loại trực tiếp cúp C1 châu Âu chưa bao giờ là sự đảm bảo chắc chắn. Nên nhớ rằng, Barcelona đã tạo khoảng cách an toàn với Real Madrid ở La Liga. Trận tứ kết cúp châu Âu giờ đây trở thành trận đấu quan trọng nhất với thầy trò ông Hansi Flick.

Atletico Madrid sẽ không thay đổi lối đá giàu năng lượng của mình, nhất là khi họ đã có hai bàn thắng "làm vốn". Các nhà chuyên môn ở châu Âu cho rằng Atletico Madrid giờ đây không còn những hậu vệ đủ "rắn" và chắc chắn như quá khứ. Điều này không đồng nghĩa với việc đại diện thành Madrid yếu đi.

HLV Simeone có nhiều quân bài tấn công sẵn sàng tạo ra những đường bóng chuyển đổi trạng thái ở tốc độ cao nhất. Đây mới là đòn đánh mang tính kết liễu mà nhà cầm quân người Argentina chờ đối thủ sập bẫy. Atletico Madrid có thể gai góc trong khâu phòng ngự, nhưng đó là màu sắc riêng biệt của họ.

HLV Hansi Flick chẳng lạ lẫm gì đồng nghiệp Simeone. Mùa này, ông có chiến thắng trước Atletico Madrid nhưng cũng phải nhận thất bại tại cúp Nhà vua. Nhưng cho dù toan tính thế nào đi nữa, Barca vẫn cần có được cách biệt ít nhất 2 bàn thắng và cách duy nhất làm được điều này là tràn lên tấn công, chấp nhận rủi ro có thể xảy ra.