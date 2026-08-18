iTech EXPO 2026 sẽ tập trung vào phần cứng, chip bán dẫn

(VTC News) -

Sáng 18/8, Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức họp báo công bố Triển lãm công nghệ Quốc tế iTech EXPO 2026. Sự kiện diễn ra dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND TP.HCM, nhằm thực hiện hóa mục tiêu đưa công nghệ trở thành động lực phát triển then chốt theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Duy)

Phát biểu tại sự kiện, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, cho biết chủ đề “New Tech, Innovation Unleashed” - “Công nghệ mới, khơi nguồn đổi mới sáng tạo” được xây dựng theo hướng nhấn mạnh tính hành động và bám sát tinh thần Nghị quyết 98 của Quốc hội và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Theo ông, nếu những năm trước không gian triển lãm tập trung nhiều vào các giải pháp phần mềm, năm nay HCA mở rộng sang phần cứng chuyên sâu, thiết bị thông minh và đặc biệt là hệ sinh thái chip, vi mạch, bán dẫn.

“Trong kỷ nguyên số hiện nay, ranh giới giữa phần cứng và phần mềm sẽ trở nên gần như xóa nhòa. Một thuật toán AI cần hạ tầng phần cứng phù hợp để phát huy năng lực tính toán, trong khi chip cũng cần được tích hợp với phần mềm và các ứng dụng đầu cuối để tạo ra giá trị”, ông Long chia sẻ.

Chủ tịch HCA cho rằng sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp Việt phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại triển lãm, HCA sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) triển khai cụm gian hàng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa giới thiệu, thương mại hóa các sản phẩm “Make in Vietnam”.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, phát biểu tại sự kiện.

Ngoài ra, ITECH EXPO 2026 cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong chính hoạt động triển lãm, gồm hệ thống phiên dịch bằng AI theo thời gian thực, ứng dụng Exhibitor App hỗ trợ quản lý giao thương và không gian số tương tác 360 độ.

Một nội dung khác được chú trọng là hoạt động thúc đẩy liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bộ KH&CN phối hợp với Sở KH&CN TP.HCM sẽ tổ chức diễn đàn dành cho các sở KH&CN, hội tin học các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết qua quá trình triển khai, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã ngày càng đi vào thực tiễn. Thành phố xác định kinh tế số là một phương thức phát triển mới, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế và tạo động lực cho tăng trưởng.

Theo ông Yên, ITECH EXPO những năm qua liên tục cập nhật các lĩnh vực công nghệ trọng tâm, từ AI, chip bán dẫn, công nghiệp vi mạch đến nhà máy thông minh và Internet vạn vật.

“Sự kiện vừa là nơi giới thiệu năng lực của doanh nghiệp trong nước, vừa tạo cầu nối với các chuyên gia, doanh nghiệp quốc tế, qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa thực chất”, ông Yên chia sẻ.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 30/9 - 2/10, với mục tiêu tiếp tục tăng 10 - 20% về quy mô và hiệu quả so với kỳ trước, hướng đến không gian kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Sau hai kỳ tổ chức, ITECH EXPO tiếp tục mở rộng quy mô và nội dung. Năm 2025 sự kiện ghi nhận hơn 1.600 lượt kết nối B2B/B2G, tăng 60% so với năm 2024; lượng khách tham quan tăng từ 4.000 lên hơn 9.000 lượt.