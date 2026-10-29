Mộc Châu đưa tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng gần 100 tỷ đồng vào hoạt động

(VTC News) -

Sau 8 năm phát triển từ khu rừng thông hoang sơ, Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu tiếp tục đầu tư, nâng cấp các hạng mục dịch vụ. Tổ hợp mới được đưa vào vận hành trong năm 2026, gồm ba khu vực chính là Thế giới Khủng long, đua xe Go Kart và Spa đại ngàn, tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng vào hoạt động.

Khai trương Công viên Khủng long - Tổ hợp dịch vụ Go Kart - Khu chăm sóc sức khỏe tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Khu Thế giới Khủng long được thiết kế theo hướng khám phá, trải nghiệm, hướng tới nhóm khách gia đình và trẻ nhỏ. Khu Go Kart có đường đua dành cho trẻ em, người lớn cùng khu vực đua xe địa hình.

Trong khi đó, Spa đại ngàn cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thư giãn như xông đá muối Himalaya, xông đá thạch anh, xông than củi, tắm lá thuốc và bể bơi vô cực ngoài trời.

Việc đưa các hạng mục mới vào hoạt động được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách khi đến Mộc Châu, đồng thời tăng sức hút cho phân khúc du lịch giải trí kết hợp nghỉ dưỡng.

Tại sự kiện khai trương, lãnh đạo tỉnh Sơn La và TP Bắc Ninh ghi nhận những nỗ lực đầu tư, đổi mới của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá cao những đóng góp đối với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Hệ thống đua xe Go Kart có đường đua dành cho trẻ em, người lớn cùng khu vực đua xe địa hình.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, định hướng phát triển không chỉ tập trung vào việc tạo ra sản phẩm du lịch mới mà còn hướng tới tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại sự kiện.

Doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và người dân địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi khai trương.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và tỉnh Sơn La tham dự buổi khai trương.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.