Quốc vụ viện Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển tại diễn đàn kinh tế

(VTC News) -

Trong phiên toàn thể cấp cao thuộc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, đại diện nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á chia sẻ cùng Việt Nam những kinh nghiệm quý báu của mình. Đáng chú ý là phát biểu của bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc.

Bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc. (Ảnh: Hùng Triều)

Thúc đẩy phát triển chất lượng cao

Bà Trương Kỳ cho biết, Trung Quốc thúc đẩy phát triển chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực từ sớm.

Trong nhiều năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc duy trì ở mức 10-12%/năm, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu. Quá trình chuyển đổi công nghiệp và sự phát triển nhanh chóng của thương mại, dịch vụ được cung cấp thông qua các nền tảng số cũng đang tạo ra những thay đổi đáng kể.

Việc ứng dụng công nghệ số tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các quốc gia đang phát triển, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Năm nay đánh dấu sự khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội”, bà Trương Kỳ nói.

Theo bà Trương Kỳ, trong giai đoạn mới, khả năng chống chịu của nền kinh tế Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng thích ứng, đổi mới sáng tạo và hình thành các động lực phát triển mới.

Trong 3 quý đầu năm 2026, nền kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định, đồng thời ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.

Bà Trương Kỳ đánh giá, các nền kinh tế đang phát triển ngày càng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng toàn cầu.

Cục diện kinh tế toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc, trong đó các nước đang phát triển ngày càng trở thành những nhân tố đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thế giới.

Số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy rõ sự chuyển dịch này. Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển từ lâu đã đóng góp hơn 70% mức tăng trưởng toàn cầu.

Năm ngoái, có 45 quốc gia thuộc phương Nam toàn cầu ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP trên 5%. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của nhóm quốc gia này đạt 4,5%, cao hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển.

“Các quốc gia thuộc phương Nam toàn cầu cũng đóng góp hơn 50% mức tăng trưởng thương mại thế giới. Đồng thời, họ trở thành những thị trường tăng trưởng mới quan trọng đối với hàng hóa, dịch vụ và là những mắt xích then chốt trong các chuỗi cung ứng”, bà Trương Kỳ chia sẻ.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra tại TP.HCM với nhiều lãnh đạo, chuyên gia quốc tế hàng đầu. (Ảnh: Hùng Triều)

Kinh nghiệm thành công

Trong nhiều năm, Trung Quốc liên tục đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đồng thời, nước này tích cực thúc đẩy hình thành những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thế giới.

Bà Trương Kỳ cho rằng, thành công của Trung Quốc được thể hiện ở 3 khía cạnh quan trọng.

Thứ nhất, Trung Quốc thúc đẩy phát triển công nghiệp trên toàn thế giới thông qua thương mại và đầu tư.

Thứ hai, Trung Quốc đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu thông qua các sản phẩm và công nghệ xanh. Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã hợp tác với các bên nhằm giảm chi phí bình quân toàn cầu của điện gió và điện mặt trời, lần lượt hơn 60% và 80%.

Thứ ba, Trung Quốc thúc đẩy chuyển đổi số toàn cầu thông qua phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, giúp công nghệ dễ tiếp cận và mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng. Các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn của Trung Quốc có chi phí thấp, sử dụng mã nguồn mở và có khả năng thích ứng cao với nhu cầu công nghiệp. Những mô hình này đã được tải xuống hơn 10 tỷ lượt trên toàn thế giới.

Bà Trương Kỳ nhận định, thành công của Trung Quốc đến từ việc thúc đẩy phát triển công nghiệp trên toàn thế giới thông qua thương mại và đầu tư. (Ảnh: Hùng Triều)

Hợp tác cởi mở

Theo bà Trương Kỳ, Trung Quốc đang tăng cường hợp tác cởi mở và bao trùm để tạo động lực tăng trưởng mới. Để khơi mở những động lực mới cho tăng trưởng toàn cầu, tất cả các bên cần tăng cường hợp tác theo hướng cởi mở và bao trùm.

“Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và sự phân mảnh kinh tế đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu, chúng ta cần nhận thức rõ rằng một thế giới bị phân mảnh chỉ làm gia tăng chi phí và hạn chế sự phát triển”, bà Trương Kỳ nói.

Cũng theo bà Trương Kỳ, hợp tác không chỉ là lựa chọn mà còn là điều kiện cần thiết để khai mở tiềm năng phát triển. Hợp tác tạo nền tảng để tất cả cùng giải quyết những thách thức đang phải đối mặt.

Đại diện đến từ Trung Quốc đề xuất 4 hành động thiết thực.

Thứ nhất, bảo vệ chuỗi cung ứng.

Thứ hai, xây dựng năng lực và tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, phát triển các công cụ tài chính nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Thứ tư, tăng cường kết nối thông qua hợp tác khu vực.

Những nỗ lực này sẽ giúp giảm chi phí giao dịch xuyên biên giới, tối ưu hóa hoạt động hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc, Việt Nam và ASEAN. Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với GDP trong 3 quý đầu năm nay đạt 15.940 tỷ USD, cùng với việc mở rộng xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng cấp các ngành công nghiệp.

Trung Quốc, Việt Nam, ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới cần tiếp tục tăng cường hợp tác cùng có lợi. Điều này bao gồm kết nối và hợp tác về công nghệ, cũng như phối hợp về chính sách và thể chế.

Chuyên gia đến từ Trung ương khuyến nghị Việt Nam và các nước cần cởi mở và hợp tác để khai mở các nguồn lực tăng trưởng. Lựa chọn cởi mở sẽ phát huy sức mạnh của những động lực tăng trưởng mới này, hướng tới tầm nhìn xây dựng cộng đồng cùng chung tương lai cho nhân loại.