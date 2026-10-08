Hưng Yên hút 1,9 tỷ USD vốn đầu tư, hơn 4.000 doanh nghiệp thành lập mới

(VTC News) -

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, đưa Hưng Yên vào nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước và là một trong 12 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 16,69%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, tăng 2,44%.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, đưa Hưng Yên vào nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước. (Ảnh: Tất Đạt)

Đáng chú ý, tỉnh Hưng Yên thu hút 68.000 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký. Trong cùng thời gian, 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt 52.874,3 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 117.508 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 sau tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương là 56.493 tỷ đồng, đã phân bổ 56.112,1 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 28.330,4 tỷ đồng. Riêng vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân đạt 26.222,7 tỷ đồng, bằng 60,3% kế hoạch Thủ tướng giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Hưng Yên xác định tiến độ giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vẫn là những nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy nhanh trong những tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hưng Yên ước đón 3,5 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng, giải quyết việc làm cho 46.420 người. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được triển khai.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã có 899.936 thửa đất nhóm 1; 104/104 xã, phường đều có số thửa nhóm 1 tăng. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% khối lượng nhóm 2 trước giữa tháng 12 và hoàn thành kê khai, đăng ký đối với các thửa nhóm 3 chưa có giấy chứng nhận trước cuối tháng 11.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Tất Đạt)

Hưng Yên tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 11,5% trở lên, đồng thời đẩy mạnh thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, phát huy lợi thế về hạ tầng giao thông, vị trí địa kinh tế và quỹ đất sạch.

Đối với đầu tư công, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình chung phải rà soát nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục ngay. Các dự án trọng điểm được yêu cầu xây dựng tiến độ theo “đường găng”, triển khai song song những công đoạn có thể thực hiện đồng thời để rút ngắn thời gian.

Về giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương chủ động, quyết liệt, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu đẩy nhanh số hóa dữ liệu đất đai, nghiên cứu thí điểm mô hình số hóa toàn bộ ô, thửa đất, kết hợp ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện trạng, ranh giới sử dụng đất và phục vụ giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “xử lý công việc” sang “quản trị và tổ chức thực hiện”, lấy kết quả cụ thể làm thước đo, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển trong những năm tiếp theo.