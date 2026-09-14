Hưng Yên thêm hơn 464ha khu, cụm công nghiệp với tổng vốn 6.775 tỷ đồng

(VTC News) -

Mới đây, tại xã Nguyễn Trãi (tỉnh Hưng Yên), Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 15.

Dự án có quy mô 199ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Nguyễn Trãi và xã Ân Thi. Khu công nghiệp số 15 được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng mô hình PURE ECOSYSTEM, kết nối các yếu tố sản xuất, dịch vụ, con người và môi trường.

Dự án có quy mô 199ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Nguyễn Trãi và xã Ân Thi. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Theo định hướng, dự án sẽ được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ nhu cầu sản xuất, vận hành và phát triển lâu dài của các doanh nghiệp. Chủ đầu tư được yêu cầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng đất.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên - đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án, kịp thời hướng dẫn và phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong giải quyết thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, môi trường, giao thông, điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và đấu nối hạ tầng kỹ thuật, không để thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu chính quyền xã Ân Thi và xã Nguyễn Trãi phối hợp với chủ đầu tư, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện về giao thông, nhà ở, dịch vụ, đào tạo nghề và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Đối với chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng hạng mục, tổ chức thi công khoa học, không để xảy ra tình trạng khởi công hình thức, triển khai cầm chừng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Trong quá trình xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư cần chủ động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên những dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Tỉnh Hưng Yên khẳng định tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn chính đáng của doanh nghiệp trên cơ sở đúng pháp luật, rõ trách nhiệm và hiệu quả.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần HAPLAST tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đa Lộc tại xã Nguyễn Trãi.

Dự án có quy mô 61,83ha, tổng vốn đầu tư 655 tỷ đồng, thời gian hoạt động đến năm 2076. Các ngành nghề hoạt động chủ yếu gồm sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, cơ khí và may mặc.

Khu công nghiệp Văn Giang được quy hoạch với tổng diện tích gần 273ha. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Trước đó, Hưng Yên tổ chức khánh thành Khu công nghiệp Văn Giang giai đoạn 1 tại xã Nghĩa Trụ. Khu công nghiệp Văn Giang được quy hoạch với tổng diện tích gần 273ha. Giai đoạn 1 có quy mô hơn 203,5ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 3.320 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp này được định hướng thu hút các ngành công nghệ cao như an toàn, an ninh mạng, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn quốc gia.

Bên cạnh đó, dự án định hướng thu hút các ngành sản xuất sản phẩm nghiệp vụ kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ và quân trang phục vụ lực lượng Công an.

Việc liên tiếp khởi công, đưa vào hoạt động các dự án khu, cụm công nghiệp được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ đất sản xuất, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và tạo thêm động lực phát triển công nghiệp của Hưng Yên.