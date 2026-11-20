(VTC News) -

Cô Nguyễn Thị Nhu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Phượng Dực 2, xã Phượng Dực, Hà Nội cho biết, sau sáp nhập, nhà trường chủ động xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối thông tin với phụ huynh, học sinh.

Nhà trường được xã lựa chọn là đơn vị điểm cấp tiểu học triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và được công nhận đạt chuẩn trong tháng 9/2026. Cùng với đó, trường được lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Trường học số”, hiện đã hoàn thành kế hoạch và từng bước triển khai các nội dung đề ra.

Cô Nguyễn Thị Nhu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Phượng Dực 2 phát biểu tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Hiến chương các nhà giáo.

Trong hoạt động chuyên môn, nhà trường tổ chức thành công chuyên đề môn Toán cấp xã theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, kết hợp tích hợp tiếng Anh và giáo dục STEM.

Đặc biệt, Ban Giám hiệu và giáo viên tiếng Anh của trường tham gia Ngày hội Tiếng Anh do Trung tâm Viva tổ chức và xuất sắc giành giải Nhất. Kết quả này thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần giao lưu, học hỏi và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Với những thành tích đạt được, trường Tiểu học Phú Túc (trước sắp xếp) được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố năm học 2025-2026. (Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Vĩnh Chủ tịch UBND xã Phượng Dực chúc mừng thầy trò nhà trường).

Công tác xã hội hóa giáo dục cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Nhà trường được hỗ trợ 18 máy điều hòa Funiki, tổng trị giá 113,4 triệu đồng, cùng kinh phí lắp đặt. Lãnh đạo xã đồng thời quan tâm hỗ trợ đường dây điện phục vụ vận hành hệ thống điều hòa, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh.

Đối với công tác bán trú, hiện có 782/1.192 học sinh đăng ký tham gia, đạt tỷ lệ 65,6%. Nhà trường cũng tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” và triển khai hội thi thời trang tái chế chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thu hút 21 lớp tham gia với 143 bộ trang phục.

Tại ngày trình diễn, các cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong không khí phấn khởi, nhất là sự tham gia trình diễn trực tiếp của cô Nguyễn Thị Nhu cho thấy không chỉ là người làm công tác quản lý, mà cô còn gắn bó với cán bộ, giáo viên và học sinh để tìm hiểu tâm tư, nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của giáo viên và học sinh nhà trường, từ đó đưa ra những quyết sách phù hợp, xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.

Học sinh trường tiểu học Phượng Dực 2 phấn khởi trình diễn trang phục từ chất liệu thiên nhiên.

Không chỉ ghi dấu ấn trong những tháng đầu năm học mới, tiền thân của Trường Tiểu học Phượng Dực 2 là Trường Tiểu học Phú Túc cũng đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận trong năm học 2025-2026.

Theo Quyết định số 5387/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trường Tiểu học Phú Túc (trước sắp xếp) được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố năm học 2025-2026.

Trong năm học này, nhà trường có 2 giáo viên đạt giải tại các hội thi giáo viên dạy giỏi; 11 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 50 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Cô Nguyễn Thị Nhu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Phượng Dực 2 cùng tham gia trình diễn trang phục tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực, cùng lãnh đạo địa phương trao thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những kết quả đạt được là động lực để Trường Tiểu học Phượng Dực 2 tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy năng lực đội ngũ giáo viên và xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, thân thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.