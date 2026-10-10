Hội nghị khoa học của HUBT: Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số

(VTC News) -

Hội nghị khoa học sức khỏe diễn ra trong hai ngày 9/10 và 10/10/2026 tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bao gồm 2 phiên toàn thể và 6 phiên chuyên đề thuộc các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng và Dược.

Tại đây, các chuyên gia hàng đầu cùng thảo luận, đóng góp ý kiến mang tính thực tiễn cao nhằm hoàn thiện chương trình giảng dạy cũng như nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

PGS.TS Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng Thường trực Nhà trường - phát biểu khai mạc.

Dấu ấn chuyển đổi số trong đào tạo và chăm sóc y tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng Thường trực Nhà trường khẳng định, hội nghị không chỉ là sự kiện thiết thực chào mừng 30 năm thành lập trường mà còn ghi dấu chặng đường một thập kỷ hình thành và bứt phá của Khối Sức khỏe.

Theo PGS.TS Phạm Dương Châu, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số” được lựa chọn trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và nhiều thành tựu khoa học - công nghệ đang tác động ngày càng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là y tế và chăm sóc sức khỏe.

GS.TS Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - trình bày tại hội nghị.

Trong hai ngày làm việc, hội nghị sẽ giới thiệu và thảo luận 59 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề của cả báo cáo viên trong nước và quốc tế. Đây là những đề tài có nội dung phong phú, cập nhật, bám sát thực tiễn chuyên môn và phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học sức khỏe hiện nay.

“Với trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu tham dự, hội nghị sẽ thực sự trở thành một diễn đàn khoa học cởi mở, thiết thực và có chất lượng”, thầy Phạm Dương Châu nhấn mạnh.

Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội giao lưu học thuật, kết nối nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên mà còn giúp sinh viên HUBT tiếp cận tri thức mới, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu và thấu hiểu trách nhiệm của người cán bộ y tế tương lai.

Nhiều đề tài y khoa mang tính đột phá và thực tiễn

GS.TSKH Dương Quý Sỹ, Trưởng bộ môn Y học giấc ngủ, Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội - chia sẻ tại hội nghị.

Trong sáng 9/10, phiên hội nghị toàn thể đã diễn ra với 5 bài thuyết trình của các báo cáo viên với nội dung: Sốt xuất huyết Dengue, thách thức và cơ hội trong phòng chống ở Việt Nam; Hệ thống hiến và ghép tạng bền vững: vai trò của trường y và nhu cầu nhân lực trong tương lai;

Chăm sóc giấc ngủ toàn diện trong kỷ nguyên số; Tích hợp mô phỏng vào chương trình đào tạo dựa trên năng lực trong khối ngành sức khỏe; Tích hợp khung MLA dựa trên EEG và phản hồi thần kinh để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên.

GS.TS Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức trình bày với nội dung: Hệ thống hiến và ghép tạng bền vững: Vai trò của trường y và nhu cầu nhân lực trong tương lai. Ông nhấn mạnh vai trò của trường y trong việc tích hợp kiến thức hiến, ghép tạng và đạo đức y khoa vào chương trình đào tạo, đồng thời tăng cường thực hành giao tiếp mô phỏng với gia đình bệnh nhân để tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên sau khi ra trường.

Tại hội nghị khoa học, GS.TSKH Dương Quý Sỹ, Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, Trưởng bộ môn Y học giấc ngủ, Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội đã trình bày nội dung: Chăm sóc giấc ngủ toàn diện trong kỷ nguyên số.

Ông Sỹ mang đến những phân tích chuyên sâu về sinh lý giấc ngủ và các rối loạn thường gặp như mất ngủ.... Đề tài thu hút sự quan tâm lớn khi chỉ ra mối liên hệ giữa giấc ngủ sinh lý tốt với hiệu suất làm việc, điều hòa cảm xúc và chất lượng cuộc sống ở mọi lứa tuổi.

TS.Shiw Shin Yeen, Giám đốc nghiên cứu Brain Science Academy (Malaysia), trình bày tại hội nghị.

Hội nghị khoa học sức khỏe có sự tham dự của TS.Shiw Shin Yeen, Giám đốc nghiên cứu Brain Science Academy (Malaysia) giới thiệu giải pháp: Tích hợp khung MLA dựa trên EEG và phản hồi thần kinh để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc trung tâm mô phỏng Y khoa, Viện Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Vin Uni đã có những chia sẻ bổ ích với nội dung: Tích hợp mô phỏng vào chương trình đào tạo dựa trên năng lực trong khối ngành sức khỏe.

Hội nghị khoa học “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”.

Hội nghị khoa học “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số” không chỉ là nơi quy tụ và lan tỏa những tri thức y khoa tiên tiến, mà còn là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển đúng đắn của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trải qua hành trình 30 năm xây dựng, trưởng thành và 10 năm khẳng định thương hiệu Khối Sức khỏe, HUBT đã và đang khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo đa ngành uy tín, chủ động bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số toàn cầu.

Thành công của hội nghị lần này tiếp tục tạo đòn bẩy quan trọng để Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, qua đó cung cấp cho xã hội đội ngũ nguồn nhân lực y tế không chỉ giỏi chuyên môn, giàu y đức mà còn làm chủ công nghệ trong thời đại mới.