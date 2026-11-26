(VTC News) -

Hôm 25/11, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura, cơ sở lớn nhất của Ả Rập Xê Út, nằm gần một trong những cảng xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

Theo người phát ngôn quân sự lực lượng Houthi Yahya Saree, đòn tập kích khiến nhà máy bốc cháy. Hình ảnh vệ tinh do NASA và Planet Labs cung cấp cũng cho thấy khói đen bao phủ cơ sở. Chính phủ Ả Rập Xê Út và tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cột khói lớn bốc lên từ nhà máy lọc dầu Ras Tanura. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, lực lượng Houthi đang kiểm soát phần lớn miền Tây Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa và liên tục nhắm mục tiêu vào sân bay, cơ sở dầu mỏ cùng nhiều tòa nhà văn phòng của Ả Rập Xê Út kể từ khi cuộc nội chiến tại Yemen tái bùng phát hồi tháng 7, trong bối cảnh ảnh hưởng từ cuộc chiến Mỹ - Iran.

Những đợt tấn công trước đó từng khiến một số hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco bị gián đoạn trong thời gian ngắn, đồng thời dẫn đến việc hủy phần lớn chuyến bay quốc tế tới Riyadh. Các cuộc giao tranh cũng buộc Ả Rập Xê Út phải trì hoãn hoặc hủy nhiều sự kiện quốc tế lớn, trong đó có Giải vô địch bóng đá châu Á AFC và Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII).

Trước đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng thông tin hệ thống phòng không nước này đánh chặn và phá hủy 4 máy bay không người lái tại Ras Tanura, thuộc tỉnh miền Đông. Tuy nhiên, liên minh không xác nhận liệu nhà máy lọc dầu tại đây có bị tấn công hay không.

Nhà máy lọc dầu Ras Tanura nằm trên khu vực rộng 600 km2, có công suất lọc 550.000 thùng dầu mỗi ngày, là một phần của tổ hợp cảng xuất khẩu dầu mỏ chính của Ả Rập Xê Út và từng nhiều lần bị Houthi nhắm đến.

Cơ sở này nằm trong khu phức hợp ven biển vùng Vịnh, từng là cảng xuất khẩu dầu chủ lực của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát, cảng Yanbu ở bờ biển phía Tây, nơi tiếp nhận dầu qua đường ống Đông - Tây, ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn.