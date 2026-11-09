Video Houthi tập kích tòa nhà chọc trời ở thủ đô Ả Rập Xê Út

(VTC News) -

Tòa nhà Aramco Tower tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, sau vụ tập kích. (Video: @TheSaviour/X)

Ngày 8/11, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út thông báo tòa tháp Aramco tại trung tâm tài chính King Abdullah (KAFD) bị hư hại sau vụ tấn công của nhóm vũ trang Houthi. Các mảnh vỡ khiến cửa kính tại nhiều tầng của tòa nhà bị thổi tung. Yahya Saree, phát ngôn viên của nhóm vũ trang Houthi, sau đó thông báo lực lượng này đứng sau vụ tấn công.

Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết thiệt hại tại tòa tháp Aramco ở mức hạn chế và không có người bị thương hoặc thiệt mạng. Tuy nhiên, cơ quan này không xác định lực lượng nào đứng sau vụ tấn công.

Trong khi đó, Turki al-Malko, phát ngôn viên liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, thông báo các đơn vị phòng không đã đánh chặn các tên lửa của Houthi trên bầu trời Riyadh vào rạng sáng cùng ngày.

Tòa nhà Aramco tại Khu Tài chính King Abdullah (KAFD). (Ảnh: CNA)

“Liên minh cũng phá hủy hai bệ phóng tham gia vụ tập kích bất thành nhằm vào Riyadh”, ông nói.

Theo một nhân chứng, nhiều tầng của tòa tháp Aramco bị hư hại. Kính cửa sổ vỡ vụn và một phần mặt ngoài của tòa nhà cũng xuất hiện dấu hiệu bị phá hủy.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục leo thang. Trong những tuần gần đây, Houthi liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco, bao gồm trụ sở chính tại thành phố Dhahran thuộc tỉnh miền Đông. Nhóm vũ trang này đã nhắm vào các tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu, khu vực lưu trữ dầu và cả trụ sở chính của tập đoàn.

Khu tài chính King Abdullah là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của chương trình cải cách kinh tế và xã hội đang được Ả Rập Xê Út triển khai. Khu vực này tập trung nhiều tòa nhà chọc trời bằng kính, các cửa hàng bán lẻ cao cấp và những không gian xanh.

KAFD cũng là nơi đặt trụ sở của một số doanh nghiệp lớn nhất Ả Rập Xê Út cùng nhiều tập đoàn quốc tế hàng đầu, trong đó có Goldman Sachs.

Trụ sở của Quỹ Đầu tư Công (PIF), quỹ đầu tư quốc gia có ảnh hưởng lớn của Ả Rập Xê Út, cùng Sở Giao dịch Chứng khoán của nước này cũng nằm ở trung tâm khu tài chính.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng nhằm vào nhiều cảng biển, sân bay của Ả Rập Xê Út. Hồi tháng 10, một vụ tập kích tại sân bay quốc tế Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Để đáp trả, quân đội Ả Rập Xê Út tăng cường không kích các vị trí của Houthi trên lãnh thổ Yemen. Ngày 8/11, Bộ Y tế do Houthi kiểm soát thông báo ít nhất 40 người thiệt mạng trong các cuộc không kích gần thủ đô Sanaa một ngày trước đó. Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết đang điều tra vụ việc.