(VTC News) -

Khoảnh khắc xe cháy khiến 31 người thiệt mạng ở Ai Cập

Cột khói bốc lên nghi ngút sau khi chiếc xe chở sản phẩm dầu mỏ bị lật và bốc cháy trên một tuyến đường vành đai chính ở Ai Cập, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Đường vành đai này kết nối các đường cao tốc chính trên khắp vùng Đại Cairo, liên kết các tỉnh Cairo, Giza và Qalyubia. Vụ cháy bùng phát phía trên đường hầm ở quận Al-Warraq thuộc Giza. Truyền thông địa phương đưa tin rằng lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy.

Những năm gần đây, Ai Cập đã mở rộng mạng lưới đường bộ với các tuyến đường cao tốc và cầu mới thuộc một chương trình cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn nhằm giảm tắc nghẽn giao thông và đáp ứng sự tăng trưởng dân số nhanh chóng cũng như sự mở rộng đô thị.

Mặc dù các dự án đã cải thiện lưu lượng giao thông ở một số khu vực, nhưng những lo ngại về an toàn đường bộ vẫn còn tồn tại.