(VTC News) -

Khoảnh khắc tên lửa Houthi đánh trúng tòa nhà cao nhất Riyadh.

Cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út thông tin vụ việc khiến một tòa tháp ở khu tài chính King Abdullah cùng nhiều công trình lân cận bị hư hại. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Người dân cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn trước bình minh. Trong khi đó, phóng viên Reuters chứng kiến cảnh người dân được sơ tán khỏi khu tài chính King Abdullah. Các lối ra vào khu vực này cũng bị phong tỏa, xe cứu thương và xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Reuters thông tin thêm tên lửa của lực lượng Houthi đánh trúng trực tiếp tòa tháp. Tuy nhiên, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi cho biết kết quả đánh giá ban đầu cho thấy công trình bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống sau khi họ đánh chặn tên lửa hướng về Riyadh.

Qatar và Jordan lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở dân sự và kinh tế tại Riyadh. Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định ủng hộ quyền của Ả Rập Xê Út trong việc áp dụng biện pháp hợp pháp nhằm bảo vệ lãnh thổ và người dân. Tương tự, Jordan nhận định những cuộc tấn công này xâm phạm chủ quyền của Ả Rập Xê Út, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hình ảnh thiệt hại (bên trái) đối với tòa tháp PIF sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Al Budaiwi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc buộc lực lượng Houthi chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đề nghị thành viên thường trực Hội đồng Bảo an thực thi những nghị quyết hiện hành, đồng thời tuyên bố nước này bảo lưu quyền tự vệ.

Tòa tháp thuộc về tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco với chiều cao 385 m, tháp PIF nằm nổi bật ở khu tài chính King Abdullah, nơi được xem là hình ảnh tiêu biểu cho tham vọng kinh tế của Ả Rập Xê Út. Với những tòa nhà chọc trời hùng vĩ, nhiều cửa hàng sang trọng và không gian xanh, khu vực này còn là nơi đặt trụ sở của sở giao dịch chứng khoán cùng các tập đoàn đa quốc gia như Goldman Sachs.

Đây là lần thứ hai tòa tháp ở khu tài chính tại Riyadh bị tập kích trúng trong tháng này. Vụ tấn công hôm 8/11 gây hư hại cho một tòa nhà thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco trong cùng khu vực.