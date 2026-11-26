Hình ảnh do Reuters ghi nhận tại hiện trường ở Giza cho thấy các xe chữa cháy, ô tô và xe buýt nhỏ bị cháy đen, xe máy bị thiêu rụi cùng nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên tuyến đường vành đai lớn. Người dân và lực lượng an ninh đang kiểm tra hậu quả vụ việc, trong khi một chiếc máy ủi di chuyển các phương tiện bị hư hỏng.