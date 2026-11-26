31 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn sau khi xe chở sản phẩm dầu mỏ bị lật tại Ai Cập
Xe bồn bốc cháy kinh hoàng, 31 người chết
Xe bồn chở nhiên liệu lật trên đường vành đai Cairo, Ai Cập, khiến lửa lan sang hàng chục phương tiện, làm ít nhất 31 người thiệt mạng và 21 người bị thương.
Loạt cơ quan tình báo Mỹ bị tấn công mạng, hé lộ công cụ của tin tặc
Các vụ xâm nhập an ninh mạng được cho là chỉ ảnh hưởng đến những hệ thống thông tin không thuộc diện mật.
Chuyến thăm của Thủ tướng Lào làm sâu sắc nội hàm ‘gắn kết chiến lược’ hai nước
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, đồng thời đề xuất các đột phá hợp tác kinh tế.
Thêm 2 tàu dầu va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sáng 25/11 thông báo, vừa có thêm 2 tàu dầu va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.
Campuchia và Trung Quốc chính thức khai mạc cuộc tập trận Rồng Vàng 2026
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cùng Chuẩn Đô đốc Lưu Tô Dân, Tư lệnh Căn cứ Hải quân Quảng Châu chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận “Rồng Vàng 2026”.
Dạ tiệc tiền số của ông Trump gây tranh cãi dữ dội, nguy cơ xung đột lợi ích
Dạ tiệc dành cho nhà đầu tư nắm giữ $TRUMP gây tranh cãi tại Mỹ, khi nghị sĩ Dân chủ cảnh báo nguy cơ xung đột lợi ích.
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