(VTC News) -

Tối 25/11, tai nạn xảy ra trên đoạn đường vành đai chạy qua Al-Warraq, khu dân cư đông đúc thuộc tỉnh Giza, vùng Đại Cairo. Theo Viện Công tố Ai Cập, đám cháy bùng lên trên đoạn đường phía trên một đường hầm. Theo thống kê sơ bộ, 27 phương tiện, gồm ô tô và xe máy, bị thiêu cháy.

Bộ Y tế Ai Cập huy động 39 xe cứu thương đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đưa người mắc kẹt ra khỏi những chiếc xe đang cháy, trong khi lính cứu hỏa tìm cách dập lửa giữa các phương tiện.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar cho biết những người bị thương được chuyển đến các bệnh viện gần hiện trường. Số người thiệt mạng và bị thương mới là thống kê sơ bộ.

Lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện xung quanh sau khi chiếc xe bồn bốc cháy. (Ảnh: Telegraph)

AP dẫn lời Ahmed Sameer, một người mắc kẹt trong dòng xe sau khi đoạn đường bị phong tỏa, cho biết anh nhìn thấy xe bồn và nhiều ô tô bốc cháy. Anh chứng kiến lực lượng cứu hộ đưa ít nhất tám thi thể ra khỏi các xe bị thiêu rụi. “Cảnh tượng thật kinh hoàng”, Sameer nói.

Theo hình ảnh Reuters ghi tại hiện trường, ô tô, xe buýt cỡ nhỏ và xe máy cháy đen nằm rải rác trên mặt đường. Một xe ủi được đưa tới để di chuyển các phương tiện hư hỏng. Tuyến vành đai này nối các trục giao thông chính giữa Cairo, Giza và Qalyubia.

Báo Ahram đưa tin, kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe bồn mất lái, đâm vào dải chắn bê tông trước khi xe phát nổ. Viện Công tố đã cử chuyên gia khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy. Cơ quan này cũng yêu cầu lấy mẫu ADN để nhận dạng những người thiệt mạng chưa xác định được danh tính.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân, bảo đảm người bị thương được chăm sóc và sớm khôi phục giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Theo cơ quan thống kê Ai Cập, tai nạn giao thông đường bộ khiến 5.829 người thiệt mạng trong năm 2025, tăng 10,8% so với năm trước. Hồi tháng 1, một vụ va chạm liên hoàn gần tỉnh Beni Suef, phía nam Cairo, cũng khiến 21 người thiệt mạng và 16 người bị thương.