(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/11 tiếp tục tung ra một đợt áp thuế quan mới nhằm vào 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Chính quyền đề xuất các mức thuế suất tối đa mới trong khoảng 20%-40% nhằm đối phó với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp mà Washington cho rằng các đối tác này đang thúc đẩy.

Tuy nhiên, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết họ dự định giới hạn mức thuế mới ở những mức thấp hơn, theo các thỏa thuận thương mại đã đạt được hoặc vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thông qua việc công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về các hành vi thương mại không công bằng liên quan đến tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, USTR đang tìm cách khôi phục đầy đủ hơn đòn bẩy thuế quan của ông Trump, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu diện rộng mà ông áp đặt theo đạo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Nỗ lực này cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý và chính trị vững chắc hơn cho các mức thuế quan và những thỏa thuận thương mại liên quan của ông Trump. Theo đó, chính quyền Mỹ sử dụng một cơ sở pháp lý về thương mại đã được kiểm nghiệm qua các vụ kiện tại tòa án, cụ thể là Điều khoản 301 thuộc Đạo luật Thương mại năm 1974.

Động thái này đồng thời nhắm đến các khoản trợ cấp nước ngoài và chính sách công nghiệp mà cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ đều coi là những vấn đề thương mại nghiêm trọng.

Trong một diễn biến riêng biệt, USTR đề xuất áp mức thuế mới 10% đối với máy bay thương mại Embraer hoàn chỉnh nhập khẩu từ Brazil, đồng thời tăng thuế đối với lượng đường nhập khẩu từ Brazil vượt hạn ngạch. Đây là một phần trong nỗ lực gây sức ép buộc Brazil phải khắc phục những hành vi bị cáo cuộc là thương mại không công bằng.

Trước đó, các sản phẩm này được miễn mức thuế 25% mà ông Trump áp lên hàng hóa Brazil hồi tháng 7 theo một cuộc điều tra riêng biệt dựa trên Điều khoản 301. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông quyết định đề xuất tăng thuế sau nhiều tháng đàm phán giữa Mỹ và Brazil nhưng không đạt được “tiến triển đáng kể nào”.

Ngoài Việt Nam, các đối tác nào bị đề xuất áp thuế

Việt Nam sẽ phải đối mặt với mức thuế trần 20% nếu đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Trong trường hợp đàm phán thất bại, mức thuế này sẽ tăng lên 35%.

Các nền kinh tế khác bị đề xuất áp thuế là: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (gồm 27 quốc gia thành viên), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan.

Trong đó, theo cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp, USTR cho biết Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế trần cao nhất là 20%. Mức này sẽ được cộng thêm vào các khoản thuế khoảng 25% đã được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Điều này phù hợp với thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1/2027. Nếu thỏa thuận đình chiến thương mại đổ vỡ, mức thuế đối với Trung Quốc sẽ tăng lên 40%.

Ông Greer cho biết các mức thuế được đề xuất sẽ chỉ có hiệu lực sau phiên điều trần công khai vào ngày 25/1/2027. Mục tiêu là đối phó với những chiến lược công nghiệp được xây dựng dựa trên các yếu tố như: Tập trung có chủ đích vào sản xuất công nghiệp; Đè nén tiền lương và quyền lợi của người lao động; Hỗ trợ tài chính và các hình thức hỗ trợ khác; Sử dụng đầu vào sản xuất từ các nền kinh tế phi thị trường; Các hành vi khác làm bóp méo thị trường.

Các mức thuế mới sẽ không được cộng dồn lên những mức thuế trước đó là 10% hoặc 12,5%, vốn được áp dụng theo một cuộc điều tra riêng của Mỹ về việc thực thi lỏng lẻo các luật chống lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế. Chúng cũng sẽ không được cộng thêm vào các mức thuế áp dụng theo từng ngành vì lý do an ninh quốc gia, bao gồm thép, nhôm, ô tô và một số mặt hàng khác.

Ông Greer cho biết các mức thuế được đề xuất cũng sẽ không áp dụng đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đang được xem xét giảm thuế thông qua một cơ chế song phương có tên gọi Hội đồng Thương mại (Board of Trade).

Washington từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước và đưa một lượng lớn hàng hóa xuất khẩu giá rẻ ra thị trường toàn cầu, từ thép đến xe điện và các sản phẩm năng lượng mặt trời.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ cáo buộc cho rằng Trung Quốc là nguồn gây ra tình trạng dư thừa công suất. Đồng thời, phía Trung Quốc kêu gọi hai bên cùng thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thuế thấp hơn với các đối tác đạt thoả thuận thương mại

USTR cũng đề xuất các mức thuế trần như sau:

18%: Hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Bangladesh.

15%: Hàng hóa từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), EU và Thụy Sĩ.

17%: Hàng hóa từ Ấn Độ nếu nước này đạt được thỏa thuận thương mại với chính quyền Trump; 25% nếu đàm phán thất bại.

10%: Hàng hóa từ Singapore.

Trả lời CNBC, ông Greer cho biết các mức thuế trần được đề xuất phù hợp với những thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã đạt được trong năm qua, vốn cũng giúp giảm các rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.

Ông nói: “Chúng tôi đang duy trì cách tiếp cận đó trong các đề xuất của mình, bởi chúng tôi cho rằng nhiều thỏa thuận đã đạt được thực sự giải quyết được phần lớn các vấn đề liên quan đến tình trạng dư thừa công suất mà chúng tôi nhận thấy, hoặc ít nhất có thể góp phần giải quyết những vấn đề này”.

Ông nói thêm rằng các mức thuế trần này không phải là điều bất ngờ đối với các đối tác thương mại.

Mexico và Na Uy không nằm trong danh sách đề xuất do các cuộc điều tra về hoạt động thương mại của hai nước này vẫn đang được tiến hành, ông Greer cho biết.

Dù vậy, triển vọng xuất hiện thêm các rào cản thương mại đã gây sức ép lên thị trường chứng khoán hôm 25/11, trong bối cảnh làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tái diễn. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ mở cửa giảm hơn 1%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm hơn 3%.