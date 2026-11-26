(VTC News) -

Hôm 25/11 (giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo lực lượng nước này thực hiện cuộc tập kích Savasleyka - một trong những sân bay quân sự trọng yếu ở tỉnh Nizhny Novgorod mà không quân Nga sử dụng. Theo phía Ukraine, sân bay này có 3 máy bay MiG-31 được sử dụng để phóng tên lửa siêu thanh và 2 chiến đấu cơ Su-34 bị hư hại trong đợt tấn công.

“Trong ngày và đêm 24/11, Ukraine tập kích Savasleyka, một trong những sân bay quân sự trọng yếu ở tỉnh Nizhny Novgorod mà không quân Nga sử dụng. Đây là nơi tiêm kích MiG-31 cất cánh, mang theo tên lửa Kinzhal tập kích các thành phố của Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Moskva chưa đưa phản hồi về thông tin trên. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vụ tập kích nằm trong chuỗi hoạt động tấn công tầm xa mới nhất nhằm gây tổn thất và làm suy giảm năng lực phục vụ cuộc xung đột của Nga.

Sân bay Savasleyka, cách thủ đô Moskva khoảng 300 km về phía đông, nhiều lần bị Ukraine tập kích kể từ khi xung đột nổ ra. Đây là nơi Nga bố trí máy bay được sử dụng để phóng tên lửa siêu vượt âm và thả bom lượn vào mục tiêu ở Ukraine.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine trong những ngày gần đây. Hai tàu Nga được cho là bị tập kích tại vùng biển ngoài khơi Libya, trong khi một tàu khác bị tấn công ở Vịnh Phần Lan.

Tuần trước, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy phần đường bộ trên cây cầu chiến lược nối Nga với bán đảo Crimea sau nhiều đợt tấn công liên tiếp.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara, quân đội nước này đang tập trung truy tìm bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, vốn được sử dụng trong nhiều cuộc tấn công. Ông Khmara tiết lộ thêm Ukraine phá hủy 16 bệ phóng loại này trong vài tháng qua.

Các nguồn tin trong ngành cũng xác nhận chiến dịch tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine khiến công suất chế biến tại nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10. Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở năng lượng của Nga cho đến khi Moskva chấm dứt những cuộc tấn công tương tự.