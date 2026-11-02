Bố liệt vẫn chống gậy lên rừng kiếm gạo, con gái đỗ lớp 10 lo phải nghỉ học

(VTC News) -

Căn nhà của gia đình Nguyễn Thị Dự nằm ngay bìa rừng, ở khu Xuân Thượng, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ. Mái fibro xi măng cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, những bức tường nham nhở, chỗ xây gạch thô, chỗ được che tạm bằng vài miếng gỗ dán. Cửa ra vào ghép bằng những tấm liếp đơn sơ, trông chừng chực đổ xuống.

Trong căn nhà ấy, năm người sống dựa vào nhau giữa cảnh thiếu thốn. Bố Dự bị liệt nửa người, mẹ khiếm thính, bà nội tuổi cao, thường xuyên đau ốm, người chú gặp hạn chế về nhận thức, không thể lao động. Dự - cô bé sinh năm 2011, là người duy nhất khỏe mạnh trong gia đình.

Em vừa thi đỗ vào lớp 10 công lập, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn đã đi cùng nỗi lo về những năm học phía trước. Với gia đình không có nguồn thu ổn định, việc lo cho em tiếp tục đến trường cũng là một bài toán khó.

Gia đình Dự có 5 thành viên nhưng chỉ mình em khoẻ mạnh. (Ảnh: Hồng Loan)

Bố Dự, anh Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1971, bị liệt nửa người sau trận ốm, đi lại rất khó khăn. Thế nhưng, gần như ngày nào anh cũng chống gậy lên rừng tìm kế sinh nhai. Đến mùa măng, anh lại đi bẻ măng, mang về đổi lấy gạo cho cả nhà.

Đôi chân không còn lành lặn, mỗi chuyến lên rừng đều là một lần gắng sức. Nếu không đi, gia đình chẳng biết trông vào đâu để có cái ăn. Anh Vinh đành làm những việc còn có thể, dù sức khỏe không cho phép.

Mẹ Dự, chị Nguyễn Thị Phát, sinh năm 1973, đau ốm nhiều năm. Chị bị khiếm thính, mắc bệnh xương khớp nên việc đi lại, làm lụng đều khó khăn. Không có tiền đến bệnh viện khám chữa bệnh, chị đành lên rừng hái cây thuốc mang về sắc uống.

Bà nội Dự, bà Hà Thị Hành, sinh năm 1948, đã già yếu, thường xuyên phải dùng thuốc. Chú ruột em, anh Nguyễn Văn Vụ, sinh năm 1985, không biết làm việc gì, chỉ quanh quẩn ở nhà.

Cả bốn người thân đều không thể tự mình cáng đáng cuộc sống. Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào những chuyến đi rừng của anh Vinh, trong khi tiền ăn, thuốc men và các khoản sinh hoạt vẫn phải lo từng ngày. Căn nhà xuống cấp từ lâu cũng chưa có điều kiện sửa sang.

Giữa cảnh nhà thiếu thốn, Dự sớm phải biết quán xuyến việc nhà, đỡ đần những công việc vừa sức. Ở tuổi 15, khi nhiều bạn bè còn được bố mẹ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, em phải nghĩ đến chuyện làm sao để cuộc sống gia đình bớt nhọc nhằn.

Dự bên mẹ và bà nội ốm yếu. (Ảnh: Hồng Loan)

Dự ham học, mong được học lên cao để sau này có công việc ổn định, kiếm tiền xây lại nhà và đưa bố mẹ, bà, chú đi chữa bệnh. Ước mơ của em không có gì lớn lao, chỉ là mong những người thân đang sống trong cảnh đau ốm có một cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập vừa qua là kết quả của những cố gắng ấy. Nhưng niềm vui đỗ đạt cũng kéo theo nỗi lo rất thực tế: lấy đâu ra tiền để em tiếp tục học?

Dù học trường công lập, Dự vẫn cần sách vở, quần áo, tiền đi lại và những khoản chi phục vụ việc học. Với nhiều gia đình, đó là những khoản có thể thu xếp; với nhà em, ngay cả tiền ăn hằng ngày cũng phải chắt chiu. Nếu không có thêm sự giúp đỡ, con đường học tập của cô bé có thể bị ảnh hưởng bởi chính hoàn cảnh gia đình.

Dự chưa đủ tuổi để đi làm kiếm sống, cũng chưa thể giúp bố mẹ giải quyết những khoản tiền chữa bệnh kéo dài. Điều em mong mỏi nhất lúc này là được tiếp tục đến trường, nuôi hy vọng về một công việc ổn định trong tương lai.

Bà Hà Thị Đồng, Trưởng khu Xuân Thượng, xã Sơn Lương, xác nhận gia đình Dự có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm người sống trong căn nhà cũ nát, nhưng việc sửa chữa vẫn chưa thể thực hiện do không có tiền.

Theo bà Đồng, gia đình không đủ khả năng đóng góp phần đối ứng để xây nhà theo chương trình xóa nhà tạm. Địa phương muốn tìm cách hỗ trợ nhưng với hoàn cảnh hiện tại, việc giúp gia đình có một mái nhà an toàn vẫn là điều khó khăn.

“Dự là đứa ham học, cháu chỉ ước được học lên cao để sau này có việc làm, kiếm tiền xây nhà, chữa bệnh cho bố mẹ, bà và chú”, bà Đồng chia sẻ.

Dự là cô bé có ý chí, có ước mơ nhưng lại thiếu điểm tựa để đi tiếp. (Ảnh: Hồng Loan)

Điều khiến bà và những người biết hoàn cảnh của Dự lo lắng là cô bé có ý chí, có ước mơ nhưng lại thiếu điểm tựa để đi tiếp. Bố mẹ đều đau ốm, bà nội già yếu, chú không thể lao động. Trong khi đó, mái nhà nơi cả gia đình sinh sống ngày càng xuống cấp, còn những khoản chi cho cuộc sống vẫn đè nặng lên người cha khuyết tật.

Bà Đồng mong các nhà hảo tâm, độc giả quan tâm, giúp đỡ để Dự có điều kiện tiếp tục học tập, gia đình có thêm tiền trang trải sinh hoạt, chữa bệnh và từng bước sửa lại căn nhà.

Với Dự, được đi học tiếp là cơ hội để em thực hiện ước mơ của mình, cũng là hy vọng để gia đình có một ngày bớt khổ. Trước mắt, cô bé 15 tuổi vẫn cần sự chung tay của cộng đồng để không phải gác lại việc học vì cảnh nghèo.