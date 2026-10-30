Con trai 12 năm truyền máu, con gái mắc ung thư lúc 7 tháng, mẹ nợ 140 triệu

(VTC News) -

Mỗi lần ôm con lên xe khách xuống Hà Nội chữa bệnh, chị Hoàng Thị Cúc lại phải tính toán từng khoản tiền mang theo. Tiền vé xe, ăn uống, thuốc men, những đợt truyền máu kéo dài khiến số tiền ít ỏi chị chắt chiu được nhanh chóng cạn. Có những chuyến đi, điều chị lo nhất không chỉ là bệnh tình của con, mà còn là không biết lấy đâu ra tiền cho lần điều trị tiếp theo.

Gia đình chị Cúc, 33 tuổi, dân tộc Tày, sống tại đội 2, thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang. Vợ chồng chị có ba người con, trong đó hai con là Nông Tuấn Tú, 12 tuổi và Nông Quỳnh Anh, 7 tháng tuổi, cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Riêng bé Quỳnh Anh còn được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng ung thư máu.

Căn nhà ở quê vẫn là nơi chị mong được trở về sau mỗi đợt đưa con đi viện. Nhưng với hai đứa trẻ cần điều trị lâu dài, những ngày bình yên của gia đình ngày càng ít, còn nỗi lo tiền bạc thì chưa lúc nào vơi.

Hàng tháng Tú đến bệnh viện để truyền máu, thải sắt.

Năm 2014, khi Tuấn Tú mới 7 tháng tuổi, chị Cúc nhận thấy da con xanh xao, thường xuyên sốt cao, biếng ăn. Đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quang Bình khám, chị được thông báo chỉ số máu của bé bất thường. Tú sau đó được chuyển xuống Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tại đây, sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định em mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Hai tháng đầu, Tú phải truyền máu hai lần tại viện. Sau đó, chị Cúc xin chuyển con về Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để truyền máu hằng tháng, bớt chi phí đi lại và ăn ở.

Từ đó, những chuyến đi viện trở thành một phần cuộc sống của hai mẹ con. Có những ngày, chị ôm Tú lên xe khách từ quê xuống Hà Nội, mang theo giấy tờ khám bệnh, quần áo và số tiền dành dụm cho cả chuyến đi. Đường xa, con còn nhỏ, mỗi lần con mệt hay sốt, chị lại thấp thỏm, chỉ mong sớm đến viện để được bác sĩ thăm khám.

Trở về quê không có nghĩa là hết lo. Ngoài những lần truyền máu, Tú còn phải dùng thuốc thải sắt, thuốc bổ gan và canxi theo chỉ định. Riêng tiền thuốc mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại, ăn uống và các khoản phát sinh trong quá trình điều trị.

Đến nay, Tú có 12 năm sống cùng căn bệnh. Em đang học lớp 7 Trường THCS Tiên Yên. Việc đến lớp phụ thuộc nhiều vào sức khỏe: những ngày khỏe, em đi học như các bạn; khi mệt hoặc đến lịch truyền máu, em lại phải nghỉ.

Điều khiến gia đình thêm bất an là có những đợt bệnh viện không đủ máu dự trữ. Khi ấy, vợ chồng chị Cúc phải tìm cách xoay xở để con có máu truyền, trong khi tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu.

Suốt nhiều năm, chị vẫn cố gắng lo cho Tú, hy vọng con được điều trị ổn định, có thể tiếp tục học hành. Chị không ngờ khi gia đình vừa đón thêm thành viên, một cuộc chạy đua khác với bệnh tật lại bắt đầu.

Ngày 9/12/2025, chị Cúc sinh bé Quỳnh Anh. Sau nhiều năm chăm sóc con trai mắc bệnh hiểm nghèo, chị mong cô con gái nhỏ sẽ khỏe mạnh, lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác.

Tháng 7/2026, khi Quỳnh Anh được khoảng 7 tháng tuổi, kết quả khám sàng lọc khiến gia đình bàng hoàng. Các bác sĩ phát hiện bé mắc tan máu bẩm sinh và bạch cầu cấp dòng tủy - một dạng ung thư máu ác tính và tiến triển nhanh.

Quỳnh Anh được đưa đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương điều trị. Nhưng mỗi chuyến đi Hà Nội đồng nghĩa với những khoản chi mà gia đình khó kham nổi. Tiền chữa bệnh đã nặng, tiền xe cộ, ăn ở cho hai mẹ con trong những ngày ở viện càng khiến chị Cúc chật vật.

Có những thời điểm sức khỏe Quỳnh Anh suy yếu nghiêm trọng, gia đình tưởng chừng không còn hy vọng. Bé còn quá nhỏ, cùng lúc mắc hai bệnh về máu, cơ thể nhiều lần không đủ sức chống chọi với bệnh tật. Chị Cúc kể, đã có những lần đưa con đến bệnh viện trong tình trạng yếu ớt, vợ chồng chị đau đớn khi nghe các bác sĩ thông báo sức khỏe của bé rất yếu, tiên lượng dè dặt.

Thậm chí, có thời điểm gia đình được thông báo không thể tiếp tục điều trị tại bệnh viện và phải đưa con về. Mỗi lần như vậy, chị chỉ biết ôm con vào lòng, vừa thương con còn đỏ hỏn đã phải chịu đựng bệnh tật, vừa thấp thỏm không biết con có thể vượt qua được hay không.

Nhưng còn hy vọng ngày nào, vợ chồng chị Cúc vẫn cố gắng tìm cách chạy chữa cho con ngày ấy. Dù kinh tế đã kiệt quệ, khoản vay mượn ngày một chồng chất, chị vẫn không đành lòng buông xuôi khi con gái còn quá nhỏ. Với chị, chỉ cần Quỳnh Anh còn cơ hội điều trị, gia đình vẫn sẽ cố gắng xoay xở để níu giữ hy vọng cho con.

Đến tháng 8/2026, chị xin đưa con về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Tính đến nay, chi phí chữa bệnh cho bé đã lên tới hàng chục triệu đồng. Dù chuyển về gần nhà để giảm gánh nặng đi lại, gia đình vẫn phải đối mặt với những khoản tiền không biết xoay đâu ra.

“Nhà tôi chẳng có gì ngoài mấy sào ruộng. Hai vợ chồng làm lụng quanh năm cũng chỉ đủ lo bữa ăn, tiền học cho các con. Giờ cả hai đứa đều mắc bệnh về máu, tôi không biết phải làm thế nào để lo cho các con tiếp tục chữa bệnh”, chị Cúc nói.

Thu nhập vốn bấp bênh, nay phần lớn thời gian và tiền bạc của gia đình đều dồn vào việc chữa bệnh cho hai con. Con trai cần truyền máu định kỳ, con gái còn quá nhỏ đã phải điều trị ung thư máu. Chị Cúc không thể đi làm ổn định vì thường xuyên phải theo con đến bệnh viện, còn anh Duyệt một mình gánh việc nhà và tìm cách kiếm tiền.

Để duy trì điều trị, gia đình đã vay ngân hàng 60 triệu đồng, vay thêm 80 triệu đồng từ anh em, họ hàng nội ngoại. Tổng số nợ hiện lên tới 140 triệu đồng. Với nguồn thu chủ yếu từ ruộng đồng và những ngày công làm thuê, khoản nợ ấy trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của vợ chồng chị.

Ở tuổi 12, Tuấn Tú vẫn cần những đợt truyền máu đều đặn để duy trì sức khỏe. Quỳnh Anh mới vài tháng tuổi đã phải đối mặt với hai căn bệnh về máu, trong đó có ung thư. Cả hai đều cần được tiếp tục theo dõi, điều trị, nhưng khả năng của gia đình gần như đã cạn kiệt.

Quỳnh Anh được phát hiện ung thư máu và tan máu bẩm sinh từ lúc 7 tháng tuổi.

Ông Hoàng Văn Tuyền, trưởng thôn Yên Ngoan, xác nhận gia đình chị Cúc thuộc diện khó khăn tại địa phương. Hai vợ chồng đều làm nông, thu nhập thấp, trong khi hai con mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đến bệnh viện. Chi phí chữa bệnh kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Với vợ chồng chị Cúc, điều đáng sợ nhất lúc này không chỉ là khoản nợ 140 triệu đồng, mà còn là những lần con cần điều trị trong khi tiền bạc không đủ. Một đứa trẻ đã gắn bó với bệnh viện từ khi mới 7 tháng tuổi; đứa còn lại chưa kịp lớn đã phải bắt đầu hành trình chữa ung thư. Chị vẫn phải tiếp tục lo cho cả hai, dù không biết ngày mai sẽ xoay xở bằng cách nào.

“Các con còn nhỏ quá, đứa nào cũng cần chữa bệnh. Tôi chỉ mong có thêm tiền để các con được điều trị, chứ vợ chồng tôi đã vay mượn hết chỗ có thể vay rồi”, chị Cúc nghẹn ngào.

Phía trước gia đình vẫn là những tháng ngày điều trị chưa biết khi nào vơi bớt. Giữa cảnh nhà nông nghèo khó, sự chung tay của cộng đồng có thể giúp chị Cúc bớt đi một phần gánh nặng, để hai đứa trẻ có thêm cơ hội tiếp tục chữa bệnh và lớn lên.