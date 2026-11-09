Cậu bé 9 tuổi sống nhờ máy thở, cha mẹ cầm cố nhà đất vẫn không đủ tiền cứu con

(VTC News) -

Căn phòng bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thi thoảng lại rộ lên những tiếng tít tít đều đặn từ màn hình theo dõi chỉ số sinh tồn. Trên giường, cậu bé Lê Anh Hưng (sinh năm 2017) nằm bất động, xung quanh là hệ thống dây dẫn và máy móc hỗ trợ.

Ở tuổi lên 9, thay vì cắp sách đến trường vui chơi cùng bạn bè, toàn bộ sự sống của em lúc này thu bé lại vừa bằng một khoảng không gian chật hẹp, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện và nhịp bơm của máy thở.

Chỉ hơn một năm trước, gia đình nhỏ của anh Lê Văn Hiếu (sinh năm 1991) và chị Đặng Thị Hiếu (sinh năm 1995), trú tại thôn Nam Ninh, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang, vẫn rộn rã tiếng cười.

Dù cuộc sống ở vùng quê nghèo còn nhiều lo toan, hai vợ chồng vẫn chắt chiu từng ngày để lo cho hai đứa con nhỏ. Chị gái của Hưng là cháu Lê Thị Thu Hương (sinh năm 2012) ngoan ngoãn, còn Hưng là đứa trẻ nhanh nhẹn, lanh lợi.

Hưng nằm liệt giường suốt thời gian dài.

Biến cố bất ngờ giáng xuống vào năm 2025. Cơn sốt cao đột ngột xuất hiện khiến Hưng mê man, co giật. Khi đưa đi cấp cứu, bác sĩ kết luận em mắc phải căn bệnh viêm não Nhật Bản. Từ cậu bé khỏe mạnh, Hưng rơi vào nguy kịch rồi chìm dần vào hôn mê chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Một năm trôi qua cũng là chừng ấy thời gian vợ chồng chị Hiếu phải rời bỏ quê nhà, biến bệnh viện thành nơi cư trú dai dẳng. Cuộc hành trình giành giật sự sống cho con trở thành vòng lặp kiệt sức giữa ba tuyến y tế: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cứ mỗi lần ngỡ như tình trạng ổn định để chuyển tuyến hoặc theo dõi, các biến chứng ác tính lại bùng phát, buộc em phải chuyển ngược trở lại các khoa hồi sức tích cực.

Sự tàn phá của căn bệnh viêm não Nhật Bản đối với cơ thể nhỏ bé của Hưng khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Virus tấn công hệ thần kinh trung ương, để lại chuỗi di chứng nặng nề. Hưng bị liệt toàn thân, mất hoàn toàn khả năng vận động và phản xạ tự nhiên. Phổi của em rơi vào tình trạng xẹp và xơ hóa nghiêm trọng, hình ảnh chụp X-quang chỉ còn là một màu trắng xóa.

Để duy trì từng nhịp đập cho tim, các bác sĩ buộc phải can thiệp phẫu thuật mở khí quản, kết nối cơ thể em với máy thở nhân tạo. Cùng với đó, khả năng nuốt của em cũng không còn, mọi nguồn dinh dưỡng nuôi sống cơ thể hàng ngày đều phải bơm qua đường ống xông dạ dày. Mỗi lần nhìn con co giật nhẹ hay những giọt nước mắt vô thức lăn qua mép mắt, người mẹ trẻ lại nghẹn ngào trong lực bất tòng tâm.

Cuộc chiến kéo dài 365 ngày qua không chỉ bào mòn sức khỏe của cậu bé 9 tuổi mà còn đẩy gia đình anh Hiếu vào viễn cảnh kiệt quệ toàn diện. Với nghề nông thu nhập bấp bênh, những khoản tiền tích góp ít ỏi của hai vợ chồng nhanh chóng “bốc hơi” ngay trong những tháng đầu nhập viện. Để duy trì sự sống cho con, anh chị phải vay mượn khắp nơi, từ người thân, họ hàng cho đến bà con làng xóm.

“Gia đình phải cầm cố nhà cửa, đất đai, vay mượn khắp nơi, hiện còn nợ ngân hàng hơn 500 triệu đồng. Nợ nần chồng chất, trong khi sức khoẻ của con ngày một yếu đi, vợ chồng chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau trong bất lực”, chị Hiếu nói.

Chi phí cho một bệnh nhân hồi sức tích cực phụ thuộc thở máy lâu ngày là một con số khổng lồ. Dù có sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế, những khoản tiền nằm ngoài danh mục như thuốc đặc trị, vật tư tiêu hao, dịch truyền bổ sung và chi phí ăn ở, đi lại giữa Tuyên Quang và Hà Nội suốt một năm qua đã vượt xa khả năng chi trả của gia đình.

Đến nay, nguồn vay không còn, các mối quen biết đều đã hỏi mượn nhiều lần. Trong túi vợ chồng chị Hiếu lúc này là sự trống rỗng hoàn toàn, trong khi phía trước vẫn là những ngày dài điều trị chưa có hồi kết. Nhìn con trai vẫn phải cắm chặt vào các đường ống để duy trì sự sống mỗi ngày, anh chị rơi vào cảm giác bế tắc tột cùng khi không còn biết xoay xở ở đâu để có tiền mua tiếp từng liều thuốc cho con.

Ông Hoàng Văn Giang, Trưởng thôn Nam Ninh (xã Bình Xa), xác nhận gia đình anh Lê Văn Hiếu và chị Đặng Thị Hiếu đang lâm vào tình cảnh đặc biệt khó khăn. Căn bệnh hiểm nghèo và chuỗi ngày chữa trị đắt đỏ của cháu Hưng đã vắt kiệt kinh tế của gia đình, khiến họ gánh trên vai khoản nợ lớn và không còn khả năng tự chi trả viện phí.

Sự sống của cậu bé 9 tuổi lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào từng nhịp thở nhân tạo và sự nối dài tay nắm từ những tấm lòng nhân ái. “Một sự hỗ trợ kịp thời vào lúc này không chỉ giúp Hưng duy trì cơ hội điều trị mà còn tiếp thêm nghị lực cho một gia đình đang bên bờ vực sụp đổ”, ông Giang nói.