Mất con trai, mẹ nghèo bất lực khi con gái 4 tuổi cần mổ tim nhưng không có tiền

(VTC News) -

Những bức tường trong căn nhà của chị Đường Thị Mến, 46 tuổi, ở xóm Bộc Miêu, xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên, nứt thành nhiều đường dài. Mái nhà xuống cấp, sau những trận mưa lớn, nước ngấm vào tường, khiến nhiều chỗ ẩm ướt. Bên trong, hai chiếc giường cũ, chiếc quạt dùng nhiều năm cùng vài chiếc ghế nhựa hư hỏng là những tài sản đáng kể nhất của gia đình.

Trong căn nhà ấy, bé Lê Thị Bích Thủy, 4 tuổi, con gái út của chị Mến, đang cần tiếp tục phẫu thuật tim. Đã quá lịch hẹn tái khám, người mẹ vẫn chưa thể đưa con trở lại bệnh viện vì không còn tiền. Gần đây, Thủy có biểu hiện sốt, quấy khóc liên tục, khiến chị càng lo lắng.

Chị Mến hiểu con cần được điều trị, song sau những lần vay mượn để chữa bệnh cho con, chị không biết xoay xở đâu ra tiền cho đợt tiếp theo.

Thủy được xác định mắc tim bẩm sinh và hội chứng Down.

Chị Mến kết hôn với anh Lê Xuân Mạnh năm 2000. Hai năm sau, vợ chồng chị sinh con trai đầu lòng là Lê Xuân Hùng. Năm 2012, con gái thứ hai Lê Thị Thảo chào đời. Đến năm 2022, gia đình đón thêm bé Bích Thủy.

Vợ chồng chị làm nông, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Sức khỏe anh Mạnh yếu, lại không biết chữ nên hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà. Hùng học hết lớp 9 thì nghỉ, đi hái chè, bóc gỗ thuê để phụ giúp bố mẹ. Cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn là niềm hy vọng của gia đình trong những năm tháng khó khăn.

Năm 2019, Hùng gặp tai nạn giao thông. Vợ chồng chị Mến chạy vạy, vay mượn hàng trăm triệu đồng để chữa trị cho con nhưng chấn thương quá nặng, Hùng không qua khỏi.

Sau mất mát, chị Mến rơi vào tình trạng trầm cảm kéo dài, không còn sức lực làm việc như trước. Phải mất nhiều thời gian, chị mới dần vực dậy. Năm 2022, bé Thủy chào đời, mang đến cho người mẹ niềm vui và hy vọng sau những tháng ngày đau khổ. Chị từng nghĩ con gái út là món quà giúp mình tìm lại động lực sống.

Thế nhưng, khi Thủy khoảng 2 tuổi, bé thường xuyên khóc ngằn ngặt, có lúc người tím tái. Chị Mến vay tiền đưa con đến Bệnh viện huyện Định Hóa cũ thăm khám. Nhận thấy tình trạng bất thường, các bác sĩ chuyển bé lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Thủy được xác định mắc tim bẩm sinh và hội chứng Down. Người mẹ lại bước vào hành trình chạy chữa, lần này với nỗi lo về sức khỏe của đứa con gái còn quá nhỏ.

Tháng 9/2024, Thủy trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên tại Bệnh viện E, Hà Nội. Khi ấy, bé còn nhỏ, các bác sĩ can thiệp bằng phương pháp nội soi và sửa được hai van tim.

Theo chị Mến, riêng ca phẫu thuật tiêu tốn gần 100 triệu đồng. Tiền thuốc men, đi lại và sinh hoạt trong những lần hai mẹ con ở bệnh viện sau đó phát sinh thêm khoảng 100 triệu đồng. Tổng chi phí điều trị vượt 200 triệu đồng, trong đó bé được một chương trình thiện nguyện hỗ trợ 70 triệu đồng, số còn lại gia đình phải vay mượn.

Ngoài tim bẩm sinh và hội chứng Down, phổi của Thủy cũng yếu, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Mỗi lần con đau ốm, chị Mến lại gác việc đồng áng để chăm sóc. Công việc bị gián đoạn khiến thu nhập vốn ít ỏi của gia đình càng bấp bênh, trong khi các khoản nợ chữa bệnh vẫn chưa trả hết.

Mới đây, trong lần tái khám, bác sĩ thông báo Thủy cần tiếp tục phẫu thuật tim. Theo lời chị Mến, bác sĩ lưu ý nếu để quá lâu, việc can thiệp có thể khó khăn hơn do bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp.

Chị muốn đưa con đi viện nhưng không còn tiền. Sau những lần vay mượn trước đó, người mẹ đành đưa bé về nhà phó mặc cho số phận, dù lịch tái khám đã đến. Những ngày gần đây, Thủy có dấu hiệu sốt, quấy khóc liên tục. Nhìn con khó chịu, chị Mến thấp thỏm, sợ bệnh tình chuyển biến nhưng chưa biết lấy đâu ra tiền để đưa con trở lại bệnh viện.

Có lần đưa Thủy đi khám, đến lúc về, chị thậm chí không đủ tiền xe, phải vay tạm một người nhà bệnh nhân cùng phòng. Chuyến đi ấy khiến chị càng thấm thía cảnh túng quẫn: tiền đưa con đến bệnh viện cũng phải chắt chiu, còn chi phí cho một đợt điều trị mới nằm ngoài khả năng của gia đình.

Từ ngày Thủy mắc bệnh, cuộc sống của chị Mến gần như xoay quanh những chuyến đi viện. Chị không thể yên tâm làm việc vì con thường xuyên đau ốm, còn anh Mạnh sức khỏe yếu, khó kiếm thêm thu nhập. Căn nhà xuống cấp, những khoản vay chồng chất và việc điều trị kéo dài khiến gia đình không còn khả năng tự lo liệu cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Từ ngày Thủy mắc bệnh, cuộc sống của chị Mến gần như xoay quanh những chuyến đi viện.

Ông Ma Ngọc Oánh, trưởng xóm Bộc Miêu, xác nhận gia đình chị Mến hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, gia đình chủ yếu sống dựa vào làm nông, trong khi con gái út mắc bệnh cần điều trị lâu dài.

Trước mắt, điều chị Mến mong mỏi nhất là có kinh phí đưa Thủy trở lại bệnh viện, để bác sĩ đánh giá tình trạng hiện tại và tiếp tục điều trị theo chỉ định. Với gia đình chị, số tiền ấy là điều kiện để con gái có cơ hội được chữa bệnh, thay vì tiếp tục lỡ hẹn vì thiếu tiền.

Sau khi mất con trai, chị Mến phải mất nhiều năm mới dần tìm lại sức lực. Bé Thủy từng giúp chị có thêm động lực để bước tiếp. Giờ đây, người mẹ chỉ mong có thể đưa con trở lại bệnh viện đúng lúc, không phải bất lực nhìn con đau ốm vì gia đình quá nghèo.