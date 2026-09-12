Hơn 40 người nhập viện nghi do ngộ độc tại bếp ăn công ty, Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Sự việc xảy ra tại Công ty Dệt may Scavi Huế (phường Phong Điền) khiến 47 công nhân đồng loạt xuất hiện các triệu chứng bất thường sau bữa ăn. Tất cả lập tức được chuyển đi cấp cứu và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ngay khi nhận thông tin, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) gửi văn bản khẩn, đề nghị cơ quan y tế địa phương dồn toàn bộ nguồn lực chăm sóc các nạn nhân, quyết không để ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng người lao động.

Song song với khâu cấp cứu, lực lượng chức năng được yêu cầu truy xuất tận gốc nguồn cung cấp nguyên liệu, khoanh vùng những món ăn nghi ngờ để lấy mẫu xét nghiệm. Nếu phát hiện vi phạm về quy chuẩn vệ sinh, cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm và công khai toàn bộ kết quả để cảnh báo rộng rãi.

Sự việc này tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo về độ an toàn của những bữa cơm tập thể. Cục An toàn Thực phẩm nhấn mạnh địa phương cần siết chặt hơn nữa quy trình chế biến, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc đầu vào, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định lưu mẫu cũng như kiểm thực ba bước tại các bếp ăn quy mô lớn.

Việc thực hiện chỉ đạo kiểm tra bếp ăn tập thể của Bộ Y tế và Chỉ thị phòng ngừa ngộ độc của Thủ tướng cũng được yêu cầu siết lại ngay lập tức nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Vụ ngộ độc tập thể xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/9 tại Công ty dệt may Scavi Huế. Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP Huế, tính đến 10h ngày 12/9, có 133 trường hợp điều trị đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2.

Trong đó, 16 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và 117 người đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng. Kết quả chẩn đoán ban đầu, các bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Sự việc đang được Sở Y tế TP Huế tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý. Sở yêu cầu Trung tâm Y tế Phong Điền tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị và thường xuyên theo dõi sức khỏe của công nhân, nhân viên Công ty Scavi Huế; phối hợp với UBND xã Phong Điền, Trạm Y tế xã điều tra, xử lý và báo cáo.