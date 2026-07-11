Hơn 100 triệu đồng có thêm xe đi phố, nhiều khách 'chốt' liền tay VinFast VF 2

(VTC News) -

Mua xe thứ hai chỉ từ hơn 100 triệu đồng

VinFast đang tạo “cú sốc” trong làng ô tô Việt Nam khi ra mắt VF 2 – minicar có giá tốt bậc nhất thị trường hiện nay. Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng, nhưng trong 3 ngày nhận cọc đầu tiên (từ 15-17/7), khách hàng được ưu đãi 8 triệu đồng. Với mức giá lăn bánh chưa đến 200 triệu, VF 2 đang khiến nhiều khách hàng sốt ruột chờ xuống tiền.

Reviewer Tuấn Ngọc (kênh Relab) đánh giá, mức giá của VF 2 đã đủ tạo sức hút rất lớn với người dùng. “VF 2 đang đưa ô tô điện xuống một vùng giá mới trên thị trường”, anh nhận định.

Thậm chí, khách hàng là chủ xe xăng VinFast có thể mua VF 2 với giá tốt hơn nữa, khi áp dụng voucher tri ân từ VinFast. Giá trị voucher phụ thuộc vào dòng xe sở hữu.

Ví dụ, một gia đình đang sở hữu Lux SA2.0 có thể áp dụng voucher trị giá 80 triệu đồng để mua thêm VF 2 di chuyển trong phố. Giá xe sau ưu đãi chỉ còn 100 triệu đồng - mức giá “quá hời” để bổ sung một chiếc ô tô cho gia đình. Theo nhiều người dùng, thay vì chỉ sử dụng một chiếc xe lớn cho mọi tình huống hoặc mua một chiếc xe tay ga cao cấp với số tiền trên, lựa chọn một chiếc ô tô mới có cabin kín, điều hòa mát hợp lý hơn hẳn.

Bài toán chi phí sử dụng cũng là điểm khiến VF 2 phù hợp với vai trò xe thứ hai. Xe có dung lượng pin hơn 18 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 210 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Với một gia đình dùng xe di chuyển trong phố, quãng đường này đủ cho nhiều ngày sử dụng.

Đặc biệt, chính sách miễn sạc 10 lần/tháng tới 10/2/2029 giúp người dùng gần như không phải quan tâm tới chi phí năng lượng trong gần 3 năm đầu sử dụng. Trong khi đó, chi phí bảo dưỡng xe điện cũng ở mức thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng sau mỗi lần bảo dưỡng 15.000 km.

“Nếu một ngày đi chưa đến 100 km thì người dùng sẽ gần như không mất tiền sạc từ bây giờ đến năm 2029”, reviewer Tuấn Ngọc nhận định.

Giải quyết “ác mộng” quay đầu, tắc đường

Giới quan sát nhìn nhận, bên cạnh giá bán dễ tiếp cận, kích thước nhỏ gọn là điểm mạnh dự kiến sẽ đưa mẫu xe này thành “ông vua doanh số” trong đô thị.

Một chiếc sedan cỡ lớn có thể mang lại cảm giác thoải mái trên cao tốc, nhưng lại không phải lựa chọn tối ưu khi phải di chuyển trong khung giờ cao điểm hoặc quay đầu trong một con ngõ nhỏ. VF 2 giải quyết đúng vấn đề này. Xe nhỏ, tầm nhìn dễ kiểm soát khiến thao tác quay đầu và đỗ xe bớt áp lực hơn. Người lái mới, đặc biệt là phụ nữ thường xuyên đi phố một mình, có thể tự tin hơn khi sử dụng xe mỗi ngày.

“Ai cần mua một chiếc xe thứ hai hay một phương tiện che mưa che nắng thì VF 2 là lựa chọn quá tốt”, reviewer Phan Anh (Kênh A7TV) nhìn nhận. Anh cho rằng với một gia đình mua thêm chiếc xe thứ 2, VF 2 sẽ là phương tiện linh hoạt, tiết kiệm và bớt gây mệt mỏi trong các lịch trình dày đặc mỗi ngày.

Đặc biệt, dù có kích thước “mini”, tuy nhiên VF 2 vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế trần cao, khung gầm và hệ thống treo phù hợp với điều kiện đường sá trong đô thị.

“VF 2 có hệ thống treo độc lập MacPherson nên có thể loại bỏ hầu hết những rung lắc ngang thường thấy của hệ xe nhỏ. Khoảng sáng trần lớn nên người ngồi sau có cao 1m75 như tôi ngồi vẫn rất thoải mái”, anh Đỗ Quang (Hà Nội), đang dự định đặt cọc VF 2 vào ngày 15/7 nhận xét.

Nhỏ gọn, dễ lái, dễ mua, VF 2 mang tới cho những gia đình một lựa chọn lý tưởng cho phương tiện di chuyển gọn gàng cho phố thị, linh hoạt như xe máy nhưng an toàn và tiện lợi hơn.