Hội Tim mạch cảnh báo nguy cơ bệnh tim từ béo phì

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20, diễn ra từ ngày 2-4/10/2026 tại Đà Nẵng, Hội Tim mạch học Việt Nam giới thiệu những điểm chính của “Đồng thuận của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2026 về Béo phì và Bệnh tim mạch”.

Đây là tài liệu chuyên môn được Hội Tim mạch học Việt Nam xây dựng dựa trên sự thống nhất của các chuyên gia đầu ngành tim mạch và các lĩnh vực liên quan về mối quan hệ giữa béo phì và sức khỏe tim mạch.

Các chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị dựa trên bằng chứng khoa học nhằm thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong dự phòng và quản lý hiệu quả bệnh lý tim mạch liên quan đến béo phì. Tài liệu được chủ biên bởi GS.TS Phạm Mạnh Hùng, GS.TS Huỳnh Văn Minh và các thành viên Hội đồng.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng trình bày bản “Đồng thuận của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2026 về Béo phì và Bệnh tim mạch”.

Tuyên bố đồng thuận này thảo luận về mối tương tác phức tạp giữa béo phì, các yếu tố nguy cơ tim mạch và biểu hiện của các bệnh lý tim mạch ở người béo phì, đồng thời tổng hợp các bằng chứng về tác động của các biện pháp giảm cân đối với kết cục tim mạch.

Các nội dung cơ bản trong “Đồng thuận của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2026 về Béo phì và Bệnh tim mạch”, gồm béo phì là bệnh mạn tính, đa yếu tố và dễ tái phát, không chỉ là vấn đề ngoại hình hay hệ quả của thiếu ý chí.

Béo phì là bệnh mạn tính, đa yếu tố và dễ tái phát, không chỉ là vấn đề ngoại hình hay hệ quả của thiếu ý chí. Mô mỡ là một cơ quan nội tiết-miễn dịch có hoạt tính, tác động đến chuyển hóa, huyết áp, viêm, chức năng nội mô và cấu trúc tim.

Thứ hai, thừa cân, béo phì vừa làm nặng các yếu tố nguy cơ truyền thống (như tăng huyết áp, tiểu đường típ 2, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn, gan nhiễm mỡ chuyển hóa, ngưng thở khi ngủ), đồng thời trực tiếp góp phần gây bệnh tim mạch (xơ vữa động mạch (ASCVD), suy tim và một số bệnh van tim).

Thứ ba, đánh giá thừa cân, béo phì không nên dừng ở cân nặng hoặc BMI. Cần xem xét vòng eo, phân bố mỡ, giai đoạn bệnh, biến chứng cơ quan đích và nguy cơ tim-thận-chuyển hóa để xác định mức độ bệnh và lựa chọn điều trị.

Thứ tư, mục tiêu điều trị đã chuyển từ “giảm bao nhiêu kg” sang cải thiện sức khỏe và kết cục lâm sàng. Điều trị thừa cân, béo phì cần phải đảm bảo tính an toàn tim mạch vì mối quan hệ mật thiết giữa hai bệnh lý này, hướng tới giảm nguy cơ biến cố tim mạch, cải thiện triệu chứng, khả năng vận động, chất lượng sống và các bệnh đồng mắc.

Thứ năm, điều trị cần toàn diện, đa mô thức và cá thể hóa. Can thiệp lối sống là nền tảng; thuốc, can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật chuyển hóa - giảm cân được cân nhắc theo chỉ định, lợi ích - nguy cơ và bệnh đồng mắc, trong mô hình phối hợp đa chuyên khoa.