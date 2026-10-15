Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 15/10, UBND TP Hà Nội công bố quyết định Chủ tịch UBND thành phố ký bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Ông Long sinh ngày 12/10/1980, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Tại hội nghị, bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế.

Bà Hà kỳ vọng ông Long phát huy kinh nghiệm quản lý, cùng tập thể lãnh đạo sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, ngành y tế Thủ đô đang chịu áp lực lớn khi vừa phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Hà Nội, vừa tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành lân cận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời mỗi người.

Bà Hà đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Ông Nguyễn Đức Long tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại giỏi tại Đại học Y Hà Nội, thạc sĩ Tim mạch tại Học viện Quân y. Ông từng công tác tại Bệnh viện Thanh Nhàn, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, trước khi làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai giai đoạn 2017-2021. Từ tháng 8/2021, ông là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Sau quyết định bổ nhiệm, Sở Y tế Hà Nội có 5 phó giám đốc, gồm các ông Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Chung, Vũ Cao Cương, Đinh Hồng Phong và Nguyễn Đức Long. Giám đốc sở hiện là ông Nguyễn Trọng Diện.

Trước đó, ngày 10/9, ông Diện ký quyết định ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách và điều hành công việc của sở trong thời gian giám đốc vắng mặt.