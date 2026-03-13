Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Thanh Hóa vòng 16 V.League ngày 13/3

Nhận định Nam Định đấu với Thanh Hóa

Vòng 16 V.League mở màn bằng trận đấu giữa Nam Định và Thanh Hóa diễn ra lúc 18h ngày 13/3 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đội chủ nhà có dấu hiệu cải thiện sau khi thay huấn luyện viên lần thứ hai, trong khi đối thủ của họ chưa khắc phục được khó khăn.

Tính đến hôm nay, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chưa ban hành quyết định gỡ án phạt đối với câu lạc bộ Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh vẫn bị cấm đăng ký cầu thủ mới. Lực lượng trong tay huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chỉ có 19 cầu thủ, trong đó Lê Văn Thắng và và Huỳnh Minh Đoàn bị "treo giò" vì tích lũy 3 thẻ vàng.

Những tân binh được chờ đợi như Amar Catic, Matias Belli, Lê Văn Hưng, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Văn Hoàn chưa thể ra sân. CLB Thanh Hóa tiếp tục phải thi đấu với tinh thần vượt khó trong cơn khủng hoảng toàn diện.

Mục tiêu của đội khách rất rõ ràng là giành được 1 điểm trước đội đương kim vô địch. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp vì thế sẽ ưu tiên các phương án chiến thuật thiên về phòng ngự như kéo Odiljon Abdurakhmanov về vị trí trung vệ để kèm Nguyễn Xuân Son.

Thanh Hóa có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường.

Câu lạc bộ Nam Định sa sút đáng kể so với 2 mùa giải vô địch liên tiếp. Việc Nam Định phải thay đổi huấn luyện viên liên tục nói lên rằng đội bóng này cũng có những bất ổn nhất định.

Dù vậy, họ vẫn là đội bóng có thực lực tốt. Sau khi đưa ông Vũ Hồng Việt trở lại làm huấn luyện viên trưởng thay cho Mauro Jeronimo, đội bóng thành Nam vừa có 2 chiến thắng liên tiếp. Có thêm 3 điểm, đội đương kim vô địch sẽ thoát hẳn nhóm đua trụ hạng.