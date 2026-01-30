Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất

(VTC News) -

Trước vòng 12, đội đứng đầu bảng xếp hạng V.League 2025-2026 là Ninh Bình (27 điểm, 8 trận thắng, 3 trận hòa). Câu lạc bộ Công an Hà Nội đứng thứ 2, kém đối thủ chỉ 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. PVF CAND và Đà Nẵng là 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng, có nguy cơ xuống hạng cao nhất.

Trên bảng xếp hạng vua phá lưới, Alan Sebastiao (CAHN) đứng đầu với 8 bàn thắng. Xếp sau lần lượt là Fred Friday (Hải Phòng, 7 bàn) và Leo Artur (CAHN, 6 bàn). Cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất là Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình, 5 bàn).

Cập nhật mới nhất (vòng 12)

Ngày 30/1 - 18h: Hà Tĩnh vs Becamex TP.HCM.

Ngày 31/1 - 18h: SLNA vs Hà Nội.

Ngày 31/1 - 18h: Hải Phòng vs Thể Công Viettel.

Ngày 1/2 - 17h: HAGL vs Đà Nẵng.

Ngày 1/2 - 18h: PVF CAND vs Công an TP.HCM.

Ngày 1/2 - 18h: Thanh Hóa vs Nam Định.

Ngày 1/2 - 19h15: Công an Hà Nội vs Ninh Bình.

Lịch thi đấu V.League vòng 12

Bảng xếp hạng V.League mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Tính đến vòng 12, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 11 26/11 27 2 CAHN 10 22/6 26 3 Hải Phòng 11 22/14 20 4 Thể Công Viettel 10 16/8 19 5 CA TP.HCM 11 14/14 17 6 Hà Nội 11 18/15 15 7 Hà Tĩnh 11 9/13 15 8 Becamex TP.HCM 11 14/19 11 9 SLNA 11 11/15 10 10 Nam Định 10 10/14 10 11 Thanh Hóa 10 9/15 8 12 HAGL 11 7/16 8 13 PVF-CAND 11 12/22 8 14 Đà Nẵng 11 10/18 7

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.