Học sinh, sinh viên toàn quốc có sân chơi riêng về nhạc cụ dân tộc

(VTC News) -

Đây là mùa thứ 3 của cuộc thi và là lần đầu tiên sân chơi này mở rộng cho học sinh, sinh viên trên cả nước không thuộc các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời lần đầu thiết lập bảng thi riêng cho khối Học sinh. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 376 triệu đồng.

FPT Tích Tịch Tình Tang tổ chức từ năm 2022 (Ảnh: FPTU)

Đại diện Trường Đại học FPT cho biết, từ năm 2014, hình ảnh sinh viên các khoa công nghệ, truyền thông hay quản trị kinh doanh của nhà trường sáng viết code, tối gảy đàn tranh đã trở thành nét văn hóa quen thuộc. Dù theo học bất kỳ chuyên ngành nào, mỗi sinh viên đều được tự chọn một trong 7 nhạc cụ truyền thống.

ThS Vũ Thị Kim Yến, Chủ nhiệm Bộ môn Âm nhạc truyền thống, từng chia sẻ, bảy nhạc cụ được giảng dạy tại FPTU gồm trống, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo trúc. Ban đầu nhiều sinh viên chưa thật sự hào hứng nhưng, rồi dần đổi cách nhìn khi được chạm vào cây đàn. Mục tiêu của môn học này không phải ai cũng trở thành người biểu diễn. Điều mà nhà trường muốn gieo là ý thức tôn trọng và bảo vệ văn hóa dân tộc “từ trong tiềm thức của sinh viên”.

“Với người trẻ, đó là lợi thế riêng. Khi bước ra thế giới, họ mang theo không chỉ chuyên môn mà còn nền tảng văn hóa của chính mình, một tiếng đàn để giới thiệu và kể về Việt Nam. Hội nhập, vì thế, đồng thời phải hướng đến việc phát triển bền vững văn hóa”, cô Yến nhấn mạnh.

Mục tiêu của môn học không phải biến tất cả sinh viên thành nghệ sĩ biểu diễn, mà nhằm gieo ý thức tôn trọng, bảo vệ văn hóa dân tộc từ trong tiềm thức, giúp người trẻ mang theo bản sắc Việt khi bước ra thế giới. TS Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng FPTU, luôn dặn các thế hệ sinh viên: “Hãy bước ra thế giới với một tiếng đàn bầu trong tim”.

Không dừng lại ở giảng đường, phong trào học nhạc cụ dân tộc dần lan tỏa ra các câu lạc bộ, sân khấu học đường và các dự án cộng đồng. Dự án “Đưa nhạc cụ dân tộc đến các trường THPT” triển khai từ năm 2022 đến nay đã tiếp cận hơn 200 trường học tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Nam…, thu hút gần 200.000 lượt học sinh tham gia.

Phong trào học nhạc cụ dân tộc tại FPTU dần lan tỏa ra các câu lạc bộ, sân khấu học đường và các dự án cộng đồng

Nối tiếp hành trình đó, FPT Tích Tịch Tình Tang 2026 bổ sung nhạc cụ trống để hoàn chỉnh 7 bảng thi Độc tấu, tương ứng 7 nhạc cụ đang được giảng dạy tại FPTU. Cùng với đó là bảng Hòa tấu dành cho sinh viên, nơi các đội thi được tự do sáng tạo, kết hợp nhạc cụ truyền thống với nhạc cụ hoặc thể loại hiện đại và bảng Độc tấu dành cho học sinh.

Sau 12 năm, những nhạc cụ từng nằm trong lớp học 15-20 sinh viên bước ra sân khấu lớn cùng hàng trăm cách phối khí và thể nghiệm mới của học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Theo ban tổ chức, vòng Sơ loại diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 9/9 đến 20/10/2026. Vòng Bán kết trực tiếp dự kiến tổ chức đồng thời vào ngày 29/11/2026 tại 3 cơ sở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Vòng Chung kết và Đêm Công diễn sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 10/1/2027 tại Nhà đa năng Omega Hub (cơ sở Hà Nội) và livestream trên các nền tảng số.