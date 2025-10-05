DTAP: 'Nhạc cụ dân tộc là vũ khí rất mạnh của nhạc Việt khi bước ra quốc tế'

(VTC News) -

Chia sẻ tại buổi ra mắt giải thưởng Tinh Hoa Việt, Tùng Cedrus - thành viên nhóm DTAP khẳng định đây là chương trình tiếp thêm động lực cho những người trẻ nghiên cứu về giá trị của văn hoá và nghệ thuật dân gian độc bản của Việt Nam mình.

“Âm thanh và giai điệu của nhạc cụ dân tộc là vũ khí rất mạnh của âm nhạc Việt Nam khi bước ra thị trường quốc tế và giúp những người làm nhạc như chúng tôi tự tin hơn rất nhiều”, anh cho biết.

Những năm qua, DTAP ghi dấu ấn bằng tư duy âm nhạc hiện đại, đưa âm nhạc Việt tiệm cận thị hiếu toàn cầu mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa. Nhóm đã sản xuất nhiều ca khúc thành công như See tình, album LINK (Hoàng Thùy Linh), Vũ trụ cò bay, Bóng phù hoa (Phương Mỹ Chi)...

DTAP thành công lan tỏa văn hóa Việt ra quốc tế bằng âm nhạc.

Nói về sức lan toả của những bài hát Việt trong thời gian gần đây trên thị trường quốc tế, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thừa nhận những cái tên trẻ như là Hoàng Thuỳ Linh, Hoà Minzy hay Phương Mỹ Chi "cứ động vào" văn hóa và bản sắc Việt là thành công rực rỡ.

"DTAP cũng đang làm tốt và tiếp nối chuỗi âm nhạc mang màu sắc dân tộc. Đức Phúc cũng vừa có chiến thắng rất ngoạn mục và đáng tự hào trên thị trường quốc tế.

Chính vì vậy, tôi và nhạc sĩ Huy Tuấn dám khẳng định có thể tôn vinh bản sắc Việt một cách trẻ trung, hiện đại và toàn cầu nhất. Hãy cứ làm cho sự sáng tạo của chúng ta có ý nghĩa hơn”, nhạc sĩ nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là thành viên trong hội đồng giám khảo.

Giải thưởng Tinh Hoa Việt được xây dựng trên nền tảng kết hợp giữa giá trị hàn lâm và văn hoá đại chúng, giữa tính chuyên môn và sức lan tỏa xã hội.

Giải thưởng sẽ chia là 3 hạng mục gồm Tinh hoa âm nhạc, Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vục và Tinh hoa cống hiến. Mỗi hạng mục sẽ vinh danh những cá nhân và sản phẩm xuất sắc trong từng lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam.

Không chỉ là nơi vinh danh những thành tựu, Tinh Hoa Việt còn là nền tảng văn hoá mở, đón nhận những ý tưởng mới mẻ và khuyến khích tinh thần sáng tạo không giới hạn.

Hội đồng giám khảo của giải thưởng quy tụ những gương mặt tiêu biểu, có uy tín trong nhiều lĩnh vực như Tiến sĩ - Nhà báo Nguyễn Đăng Khang, nhà thơ Hồng Thanh Quang, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, hoạ sĩ Vi Kiến Thành, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, đạo diễn - NSƯT Bùi Tuấn Dũng, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và nhạc sĩ Huy Tuấn.