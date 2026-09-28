Băng rừng, lội suối đưa nhạc cụ dân tộc ra khỏi không gian truyền thống

(VTC News) -

Sau 15 năm gắn bó với nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ Phú An ra mắt sản phẩm cá nhân đầu tay mang tên Non. Đây cũng là lần đầu cô đảm nhận vai trò sáng tác và đồng sản xuất một sản phẩm âm nhạc riêng.

Sản phẩm được phát triển từ cảm hứng dân ca Nam Bộ, kết hợp âm sắc của các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo trúc và bộ gõ dân tộc với chất liệu Electronic/Synth. Thông qua cách xử lý mới, Phú An hướng đến việc đưa âm thanh của nhạc cụ truyền thống vào một không gian âm nhạc gần gũi hơn với khán giả đương đại, đặc biệt là người trẻ.

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Phú An.

Theo nghệ sĩ, ý tưởng hình thành sau khi Nguyễn Tiến Hưng (Hưng BlackhearteD) - thủ lĩnh ban nhạc Rock Dạ Ma mời cô tham gia sản xuất cùng dự án Trống cơm của nhóm. Từ lần thử sức này, Phú An bắt đầu tự tìm hiểu thêm về quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc. Những ý tưởng ban đầu dần được phát triển thành Non với sự đồng hành của Hưng BlackhearteD cùng các cộng sự.

Song song với phần âm nhạc, MV Non được thực hiện tại khu vực thiên nhiên còn giữ được vẻ hoang sơ. Ê-kíp lựa chọn bối cảnh này nhằm kết nối phần âm thanh của nhạc cụ dân tộc với không gian thiên nhiên và hình ảnh đất nước.

Quá trình ghi hình cũng đặt ra nhiều yêu cầu về di chuyển và thiết bị. Ê-kíp phải mang theo máy móc qua những đoạn địa hình dốc, di chuyển bằng thuyền để vào khu vực rừng và tiếp tục đi sâu vào những địa điểm ghi hình.

Một trong những phân cảnh đáng chú ý là phần trình diễn bộ gõ được thực hiện ngay giữa dòng suối. Để ghi hình, ê-kíp dựng các nhạc cụ giữa lòng nước và tổ chức phần diễn tấu trong điều kiện thực tế thay vì sử dụng bối cảnh dựng trong trường quay.

Những hình ảnh thiên nhiên trong MV vì thế không chỉ đóng vai trò minh họa cho phần âm nhạc. Đây còn là cách Phú An đưa thêm một lớp nội dung về không gian văn hóa và cảnh quan Việt Nam vào sản phẩm đầu tay.

Nữ nghệ sĩ và ê-kíp băng rừng, lội suối để thực hiện MV.

Nghệ sĩ Phú An bắt đầu học nhạc cụ dân tộc khi còn là học sinh cấp 2. Năm 2009, cô thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện Phú An là thành viên Dàn nhạc dân tộc Sức sống mới với vai trò nghệ sĩ bộ gõ dân tộc và T’rưng, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Cô đồng thời tham gia Ban nhạc dân tộc Chuông Gió với vai trò nghệ sĩ đàn bầu và bộ gõ. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phú An còn công tác giảng dạy và dàn dựng nghệ thuật.

Từ quá trình này, nữ nghệ sĩ nhận ra việc đưa nhạc cụ dân tộc đến gần công chúng có sự thay đổi. Thay vì chỉ giới hạn trong những không gian biểu diễn mang tính truyền thống, cô cho rằng nhạc cụ dân tộc có thể tiếp tục hiện diện trong những hình thức âm nhạc mới.

MV “Non” - Phú An

Với Phú An, sản phẩm đầu tay được xem như bước khởi đầu để cô tiếp tục thử nghiệm với âm nhạc và nhạc cụ truyền thống. Nghệ sĩ cho rằng việc để nhạc cụ dân tộc xuất hiện trong những sản phẩm mới cũng là một cách giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận và nghe những âm thanh vốn quen thuộc trong văn hóa Việt Nam dưới một hình thức khác.