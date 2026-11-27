(VTC News) -

Đồng hành cùng chương trình là 150 “Đại sứ Xanh” - những học sinh được tuyển chọn và đào tạo bài bản, đóng vai trò tiên phong thực hành và lan tỏa tinh thần sống xanh trong trường học, gia đình và cộng đồng. Với hơn 1.500 “Tiết học Xanh” triển khai trên 385 lớp, học sinh được trang bị kiến thức về phân loại và xử lý rác thải.

Ngoài ra, các em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học thông qua các trải nghiệm thú vị như “Thử thách Xanh” với hoạt động thu gom, phân loại rác và “Đổi rác lấy quà”. Các buổi thực hành tái chế rác thải với quy mô hơn 1.000 học sinh tạo không gian để các em tự do phát triển ý tưởng và biến những vật liệu đã qua sử dụng thành các sản phẩm sáng tạo, từ đó nuôi dưỡng tư duy tái sử dụng và ý thức bảo vệ môi trường.

Khởi động từ tháng 4/2026 tại Trường Tiểu học Bình Hòa 1 và Bình Hòa 2, chương trình đã tiếp cận hơn 3.000 học sinh và thu gom, tái chế hơn 1.000 kg rác thải chỉ trong giai đoạn đầu. Đến nay, Trash Right 2026 đã triển khai tại 10 điểm trường thuộc phường Bình Hòa và Thuận Giao, tiếp cận tổng cộng hơn 17.000 học sinh.