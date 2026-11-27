Cuối tháng 6/2026, với GPA 3.35/4, Phạm Thành Trung (22 tuổi) bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Học viện Hành chính và Quản trị công.

Nhìn xuống phía dưới hội trường, thấy bố mẹ có mặt trong ngày vui của mình, Trung không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc.

Cuối năm 2023, nhận tấm giấy khen sinh viên giỏi, Trung mang tặng mẹ ngay tại nơi mẹ đang thu lượm ve chai.

Gần 3 năm trước, cậu từng gây chú ý trên mạng xã hội khi mang giấy khen đến điểm nhặt rác, nơi mẹ lượm ve chai, để khoe mẹ thành tích học tập của mình. Lần này, thứ Trung cầm trên tay không còn là giấy khen của một năm học, mà là tấm bằng ghi nhận chặng đường 4 năm đại học.

“Mình rất vui và tự hào. Sau những năm tháng vừa học vừa làm, cuối cùng, mình cũng hoàn thành mục tiêu. Đây cũng là điều mình muốn dành tặng bố mẹ”, Trung chia sẻ.

Tháng 6/2026, Trung nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Bốn năm học, làm năm công việc để tự trang trải học phí

Trung là con giữa trong gia đình có ba anh em trai ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ. Khoảng 20 năm trước, bố mẹ Trung gửi con ở nhà người quen, rời quê lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu.

Sớm hiểu sự vất vả của bố mẹ để nuôi ba anh em ăn học, từ cấp 3, Trung bắt đầu làm bình luận viên tại các sân bóng phủi ở quê để có thu nhập. Dù vậy, nam sinh lại chểnh mảng học hành, kết quả sa sút. Đến năm lớp 12, một lần, mẹ gọi điện về dặn Trung tập trung học hành, nhìn vào sự vất vả của bố mẹ để cố gắng. Câu nói ấy khiến Trung suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc hơn vào việc học.

Năm 2022, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trung đạt 28 điểm tổ hợp C00, trúng tuyển vào Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tuy nhiên, đến đầu năm hai, nam sinh lại nản chí và muốn bỏ học. Khi ấy, Trung cũng nói với mẹ về ý định thi lại vào ngành Truyền thông mà mình yêu thích. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ và được mẹ động viên, nam sinh quyết định tiếp tục theo học, không muốn bỏ dở chặng đường đã bắt đầu.

Trung thay đổi cách học, đặt mục tiêu tốt nghiệp loại giỏi. Nam sinh thường tự lập đề cương, chia nhỏ nội dung rồi hệ thống lại bằng sơ đồ tư duy. Có những đề cương chỉ khoảng 10 trang nhưng khi chuyển thành sơ đồ, Trung hệ thống thành gần 20 trang. Dù dài hơn, nhưng cách học này giúp nam sinh nhớ kiến thức tốt, thay vì chỉ đọc đi đọc lại tài liệu.

Bên cạnh việc học, từ năm nhất, Trung xoay xở làm thêm 5 công việc, tự trang trải học phí (khoảng 10 triệu đồng/kỳ) và hỗ trợ bố mẹ một phần chi phí sinh hoạt. Nam sinh làm bình luận viên bóng đá phủi, quay - dựng clip và quản lý các trang mạng xã hội.

Khi tự mua được chiếc xe đầu tiên, Trung còn tranh thủ giao hàng, chở khách mỗi khi không có lịch học. Nam sinh gần như không có ngày nghỉ, bền bỉ từng ngày.

Cuối năm 2023, nhận tấm giấy khen sinh viên giỏi đầu tiên khi lên đại học, Trung mang đến điểm nhặt ve chai tặng mẹ. Nam sinh nhớ y nguyên ánh mắt hạnh phúc và đầy tự hào của mẹ khi ấy. “Đó là lý do, là động lực để mình cố gắng hơn nữa”, Trung nói.

Thành Trung cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học.

“Mẹ là nữ hoàng ve chai của con”

Đằng sau sự nỗ lực của Trung luôn có hình bóng của bố mẹ. Ở Hà Nội, gia đình nam sinh thuê trọ ở khu nhiều người làm nghề nhặt ve chai trên phố Thái Hà.

Trung kể công việc nhặt ve chai của mẹ thường bắt đầu từ 16h và kết thúc lúc 2-3h sáng hôm sau. Bố Trung trước đây cũng làm nghề này, nhưng gần đây đã chuyển sang làm tại một xưởng phục chế đồ cũ.

Nam sinh không ngại khi nhắc đến công việc của mẹ. Ngược lại, cậu luôn nghĩ “nghề này đẹp đấy chứ” và gọi mẹ là “nữ hoàng ve chai trong lòng mình”. Từ năm lớp 3, Trung đã viết bài văn kể về người mẹ làm nghề nhặt ve chai, được cô giáo mời lên đọc trước lớp. Mỗi lần gặp mẹ đang nhặt ve chai trên phố, cậu đều gọi to “mẹ ơi”, rồi phụ mẹ thu gom hoặc chở đồ.

“Mẹ từng nói với mình rằng đồng tiền nào cũng đáng quý nếu đó là tiền mình làm ra bằng sức lao động, chứ không phải từ những việc sai trái. Mình nhớ như in câu nói ấy và luôn tự hào về công việc của bố mẹ. Dù vất vả thế nào, bố mẹ vẫn nuôi 3 anh em nên người”, Trung chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Trung liên tục nói “nghề lượm ve chai của mẹ rất đẹp”.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, khi nhìn thấy bố mẹ phía dưới hội trường và nghe tên mình được xướng lên ở danh sách sinh viên giỏi, Trung cảm thấy tự hào, vui và hạnh phúc. Nam sinh đoán mẹ cũng xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Hiện, Trung không làm đúng chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Thay vào đó, cậu làm Video Editor tại một công ty về truyền thông. Ngoài ra, Trung vẫn duy trì làm bình luận viên bóng đá vào cuối tuần và dự định phát triển kênh TikTok cá nhân.

“Sau thời gian thử sức với nhiều công việc, mình nhận thấy bản thân phù hợp hơn với lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung”, Trung kể đang học thêm kỹ năng quay, chụp để phát triển công việc.

Từng có lúc, Trung lo bố mẹ thất vọng khi mình không làm công việc đúng ngành đã học, cũng sợ 4 năm đại học trở nên lãng phí. Nhưng nhìn lại, cậu cho rằng quãng thời gian ấy vẫn mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết. Nếu chọn một công việc không phù hợp chỉ vì đúng chuyên ngành, Trung nghĩ bản thân không thể làm tốt.

Những lúc thấy con trai loay hoay với lựa chọn nghề nghiệp, mẹ vẫn thường động viên Trung không cần quá vội vàng. “Mẹ không yêu cầu gì cả, miễn các con ngoan, khỏe. Con có thể nghỉ ngơi một thời gian, ổn định tâm lý rồi tìm việc; không phải ai mới ra trường cũng lập tức ổn định. Với mẹ, công việc nào cũng được, miễn là con tự lao động bằng sức mình”, Trung nhớ lại lời mẹ.