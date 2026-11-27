(VTC News) -

Năm đầu đại học, Huỳnh Bá Toản chưa từng nghĩ mình có thể trở thành thủ khoa. Với điểm GPA 3,3 năm nhất, nam sinh quê Gia Lai khi ấy còn cách khá xa nhóm sinh viên dẫn đầu, đồng thời chưa tìm được phương pháp học tập phù hợp.

Bốn năm sau, Bá Toản có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, trong danh sách 99 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô được vinh danh năm 2026.

Từng có kết quả học tập chưa nổi bật, Huỳnh Bá Toản thay đổi cách học, tốt nghiệp sớm với GPA 3,83/4,0 và được vinh danh thủ khoa xuất sắc Thủ đô năm 2026.

Trưởng thành từ nhiều nỗ lực

Đằng sau thành tích học tập và danh hiệu thủ khoa xuất sắc Thủ đô, Huỳnh Bá Toản còn có những ước mơ giản dị gắn với gia đình. Sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, trong gia đình làm nông, Toản hiểu những vất vả và hy sinh của ba mẹ để các con được học hành đầy đủ. Vì vậy, ước mơ lớn nhất của nam sinh trước hết là có thể tự lập, xây dựng công việc và sự nghiệp ổn định.

“Em mong bản thân có thể nỗ lực nhiều hơn để ba mẹ bớt vất vả, có cuộc sống tốt hơn và cơ hội đưa ba mẹ đến những nơi mà trước đây ba mẹ chưa có điều kiện đặt chân tới”, Toản chia sẻ.

Sau năm thứ nhất, Toản bắt đầu nghiêm túc hơn với mục tiêu học tập. Nam sinh chủ động điều chỉnh phương pháp, dành thời gian tìm hiểu bản chất kiến thức thay vì chỉ học để hoàn thành bài kiểm tra.

Kết quả được cải thiện qua từng học kỳ. Toản cho biết bản thân không có bí quyết học tập quá đặc biệt, em vẫn dành thời gian cho mạng xã hội và đi chơi cùng bạn bè. Điều quan trọng là biết phân bổ thời gian hợp lý, tập trung khi cần thiết.

Sau 3,5 năm, Toản hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn nửa năm so với kế hoạch thông thường, đạt GPA 3,83/4,0, xếp loại xuất sắc. Nam sinh cũng 5 lần nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường.

Toản trong một lần tình nguyện hiến máu.

Bên cạnh việc học, Toản tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội của trường. Với nam sinh, đây không chỉ là những lần tổ chức sự kiện hay hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn là cơ hội học cách làm việc với nhiều người, kết nối tập thể và chịu trách nhiệm với công việc chung.

Những trải nghiệm này giúp Toản rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phối hợp và xử lý tình huống. Nam sinh cũng có thêm bạn bè, thầy cô và cơ hội đóng góp cho cộng đồng sinh viên. Trong mắt thầy cô, Toản được nhận xét là người hiền, học tập tốt, có trách nhiệm, năng nổ và tích cực trong các hoạt động tập thể.

Trong những năm đại học, Toản dần nhận ra kiến thức chuyên môn không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng làm việc. Những kỹ năng được tích lũy từ hoạt động tập thể cũng có giá trị khi bước vào môi trường nghề nghiệp.

Đối với Toản, đại học là khoảng thời gian để thử sức, điều chỉnh và hiểu rõ hơn về bản thân. Những lần chưa đạt kết quả như mong muốn không khiến nam sinh từ bỏ mục tiêu, mà trở thành động lực để thay đổi.

Tốt nghiệp sớm, bắt đầu công việc trong ngành nhân sự

Tốt nghiệp ngành Quản lý nguồn nhân lực, Toản định hướng theo đuổi lĩnh vực nhân sự, trước mắt tập trung chuyên sâu vào mảng C&B (tiền lương và phúc lợi). Hiện, nam sinh làm việc tại phòng nhân sự của một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Toản, tiền lương và phúc lợi là công việc đòi hỏi sự cẩn thận, khả năng tư duy số liệu, hiểu biết về pháp luật lao động và sự phối hợp với nhiều bộ phận trong doanh nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực nam sinh muốn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn.

Từ trải nghiệm bước đầu đi làm, Toản nhận thấy thị trường lao động có nhiều cơ hội nhưng cũng ngày càng cạnh tranh. Kiến thức trên giảng đường cần được chuyển hóa thành năng lực thực tế để đáp ứng yêu cầu công việc.

“Học giỏi chưa chắc đã làm giỏi, nhưng ít nhất, một kết quả học tập tốt cho thấy người học đã có sự nghiêm túc, kỷ luật và nỗ lực đối với việc học của mình”, Toản chia sẻ.

Nam sinh cho rằng điểm số và bằng cấp vẫn là lợi thế, nhất là với sinh viên mới tốt nghiệp. Một kết quả học tập tốt thể hiện sự nghiêm túc, kỷ luật và nỗ lực của người học. Tuy nhiên, khi nhiều ứng viên có thành tích tương đương, nhà tuyển dụng còn quan tâm đến kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, ngoại ngữ, khả năng sử dụng công nghệ và kinh nghiệm thực tế.

Với Toản, danh hiệu thủ khoa xuất sắc Thủ đô là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong thời gian học đại học, nhưng không phải sự bảo đảm cho một con đường nghề nghiệp thuận lợi.

“Một tấm bằng tốt có thể giúp chúng ta mở ra cánh cửa đầu tiên, nhưng để bước tiếp và đi được bao xa thì vẫn phải dựa vào năng lực của chính mình”, nam thủ khoa nói.