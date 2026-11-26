(VTC News) -

Ngày 26/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo đề xuất điều chỉnh cách bố trí giám thị, thí sinh tại điểm thi, đồng thời bổ sung camera giám sát nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho kỳ thi năm 2027.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến giữ ổn định so với năm 2026. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào quy trình tổ chức thi nhằm tăng cường an ninh, an toàn, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là quy định về việc điều động giám thị. Theo đó, giám thị tại mỗi điểm thi được điều động từ ít nhất 3 cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau. Đáng chú ý, Giám thị 1, giám thị 2 và giám thị 3 không được cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông.

Đề xuất này nhằm tăng cường tính khách quan trong công tác coi thi, hạn chế nguy cơ thông đồng hoặc tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Giám thị 1, giám thị 2, giám thị 3 không được cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông. (Ảnh minh họa: AI)

Những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó Trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi. Những người phục vụ còn lại của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi phải ra khỏi khu vực thi.

Theo Dự thảo, trưởng điểm thi chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm thi trước và sau mỗi buổi thi, đồng thời kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi. Các phòng tại điểm thi phải được khóa, niêm phong khi không sử dụng.

Dự thảo đề xuất làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi và điểm thi theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Thẻ đeo của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi phải được dán ảnh và có đầy đủ thông tin để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đáng chú ý, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi, thay cho nhiệm vụ kiểm tra như hiện nay.

Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực điểm thi; mỗi giảng viên giám sát từ 4 đến 6 phòng thi.

Ở khâu chấm thi, số lượng giảng viên tham gia giám sát được giữ như đoàn kiểm tra trước đây, với 5 giảng viên tại mỗi Hội đồng thi. Giảng viên cũng tham gia giám sát khâu phúc khảo bài thi.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh việc sắp xếp thí sinh tại điểm thi, phòng thi. Theo đó, thí sinh phải được trộn từ tối thiểu hai trường THPT khác nhau, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại.

Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung camera, “trộn” thí sinh các trường tại điểm thi THPT. (Ảnh minh họa)

Trường hợp điều kiện đi lại không thuận lợi, không thể trộn thí sinh từ các trường khác nhau, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định và triển khai thêm các giải pháp để bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Bên cạnh việc điều chỉnh nhân sự, Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung camera tại điểm thi. Hệ thống camera phải bảo đảm bao quát, giám sát và ghi nhận đầy đủ hình ảnh quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, giám thị; việc vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi. Việc sử dụng camera phải tuân thủ quy định, không được lợi dụng thiết bị để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.