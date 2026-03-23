Hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học trước 25/7

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 270 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động cách mạng nhiễm chất độc hóa học trước 25/7.

Thủ tướng thống nhất với đề nghị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ nguồn ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại chưa sử dụng thông qua Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương.

Người đứng đầu Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 25/7 để thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng quân đội phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ giúp đỡ, xây dựng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bộ Quốc phòng còn có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai hỗ trợ trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 27/7.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường và các địa phương rà soát đối tượng hỗ trợ bảo đảm chính xác, đầy đủ theo tiêu chí quy định, tránh bỏ sót, trùng lặp.

UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt danh sách các hộ cần hỗ trợ; phân công cơ quan chuyên môn để triển khai hỗ trợ trên địa bàn; công bố thiết kế một số mẫu nhà ở điển hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương kèm theo dự toán, vật liệu và hướng dẫn kỹ thuật để các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn; bố trí đất ở phù hợp với điều kiện địa phương (nếu chưa có đất).

Các địa phương cũng cần rà soát nhu cầu thiết yếu để huy động các nguồn lực hỗ trợ (kinh phí, lực lượng hỗ trợ và nguồn lực khác) cho các hộ trên địa bàn và giám sát việc thực hiện theo quy định; kêu gọi nhân dân địa phương giúp đỡ trên tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều" để xây dựng, sửa chữa giúp các hộ gia đình được thụ hưởng có nhà trước ngày 27/7.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng thông qua Quỹ "Vì người nghèo" do Ủy ban MTTQ địa phương quản lý trên cơ sở danh sách được UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt.

Thủ tướng lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị tuân thủ đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.