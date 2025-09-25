Xóa nhà tạm, nhà dột nát - không để ai bị bỏ lại phía sau

(VTC News) -

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 là một chủ trương quốc gia nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, giúp người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phong trào huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, cộng đồng và người dân, với các hoạt động thiết thực như hỗ trợ y tế, giáo dục, tín dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng và xóa nhà tạm.

Chương trình giúp nhiều hộ dân nghèo có điều kiện an cư để lạc nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thời gian qua, các ngành, các cấp trong tỉnh Cà Mau nỗ lực phấn đấu với quyết tâm rất cao, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của người dân và cộng đồng, phấn đấu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo".

Đến nay, Cà Mau đã hoàn thành việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho 9.594 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ từ chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”. Điều này thể hiện rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” về nhà ở, đã lan tỏa chính sách an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ngoài định mức hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng/căn, sửa chữa 30 triệu đồng/căn, tỉnh Cà Mau còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ từ nguồn vận động xã hội hóa để xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đối với hộ chưa có đất ở, các địa phương tiến hành vận động gia đình, người thân, thân tộc cho đất cất nhà, cho mượn đất cất nhà (có làm cam kết với thời hạn từ 20 năm trở lên); cho mượn quỹ đất công của xã, rà soát, bố trí vào các khu tái định cư trên địa bàn xã.

Ngoài ra, các địa phương cũng chủ động, tranh thủ nguồn lực, vận động xã hội hóa để hỗ trợ thêm kinh phí xây nhà. Địa phương có điều kiện tốt hơn hỗ trợ cho các địa phương khác, với tổng kinh phí hỗ trợ là 480 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an, quân đội… hỗ trợ kinh phí, vật tư, ngày công cho các hộ gia đình. Tổng số ngày công lao động được hỗ trợ là 14.987 ngày, với 8.082 lượt người tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải - phát biểu tại buổi lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hồi cuối tháng 7/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải - nhấn mạnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân trên địa bàn tỉnh an cư, còn tạo nền tảng để người nghèo lạc nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dịp này, tỉnh đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước 1 tập thể; bằng khen của Thủ tướng 2 tập thể và 3 cá nhân. Tỉnh cũng đang trong quá trình tổng hợp hồ sơ, xem xét những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để đề xuất bằng khen của Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo. Về phía địa phương, tỉnh đã khen thưởng 118 tập thể và 194 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.