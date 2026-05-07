Bé 4 tuổi bị bạo hành đến chết: ‘Không tin nổi có người mẹ đồng lõa hại con đẻ’

Cộng đồng mạng vừa đau xót vừa phẫn nộ tột cùng trước cái chết tức tưởi của bé gái H. (sinh năm 2022) do bị cha dượng là Nguyễn Minh Hiệp bạo hành. Thông tin về việc cháu bé thường xuyên bị đánh đập dã man, thậm chí bị bỏ đói nhiều ngày nhưng người mẹ ruột Bàn Thị Tâm vẫn làm ngơ tạo nên một làn sóng lên án mạnh mẽ trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội.

Càng xót xa cho số phận bất hạnh và cuộc đời ngắn ngủi của nạn nhân, những người theo dõi vụ việc càng ghê tởm sự ác độc, máu lạnh của cặp đôi này. Họ đề nghị các cơ quan chức năng áp dụng mức án nghiêm khắc nhất để đòi lại công bằng cho cháu bé.

"Thật không thể tin nổi người mẹ lại có thể đồng lõa để người tình hành hạ con ruột của mình đến chết. Hết bạo hành lại còn bỏ đói, đây không còn là con người nữa rồi"; "Em bé đẹp như thiên thần mà khổ quá. Cần phải có mức án cao nhất dành cho cả hai kẻ thủ ác này để an ủi linh hồn đứa trẻ tội nghiệp".

"Đọc mà uất nghẹn, không cầm được nước mắt. Bé mới có 4 tuổi, còn quá nhỏ để phải chịu đựng những đòn roi tàn độc như vậy. Mong pháp luật trừng trị thật nghiêm minh, loại bỏ những kẻ mất nhân tính này ra khỏi xã hội để làm gương"...

Mai Liên bình luận: "Càng đọc càng thấy phẫn nộ. Những kẻ sinh năm 2004, 2006 còn quá trẻ mà sao lòng dạ lại thâm độc đến thế? Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà người mẹ này lại đứng nhìn con mình bị bạo hành. Mong cơ quan chức năng xử lý thật nặng, không thể nương tay với loại tội ác dã man này được".

Thu Trang chia sẻ: "Nhìn con mà nghĩ đến con mình ở nhà, tim thắt lại. Một đứa trẻ 4 tuổi đáng lẽ phải được yêu thương, chăm sóc thì lại phải trải qua những ngày tháng như địa ngục trần gian. Chỉ mong vụ án này sớm được đưa ra xét xử công khai bản án nặng nhất cho cặp đôi ác nhân".

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm trong vụ việc gây ra cái chết thương tâm của em nhỏ 4 tuổi tại Hà Nội.

Nhiều người đặc biệt nhấn mạnh sự máu lạnh của người mẹ để mặc Bên cạnh đó, nhiều dân mạng còn cực kỳ phẫn nộ trước sự máu lạnh của người mẹ - Bàn Thị Tâm.

"Thật sự không thể hiểu nổi loại mẹ gì mà lại để nhân tình hành hạ con ruột mình đến chết như vậy? Bản năng làm mẹ để đâu hết rồi? Người mẹ này còn tội nặng hơn cả tên cha dượng trực tiếp làm hại bé. Loại này cần phải chịu mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật", Thanh Tâm bình luận.

Minh Tiến chia sẻ: "Nghe tin mà đau lòng! Thà giao con cho ông bà nuôi còn hơn để con sống trong địa ngục trần gian như thế. Mẹ đẻ mà đứng nhìn con bị bạo hành, bị bỏ đói nhiều ngày thì tâm can làm bằng đá à? Đừng đổ lỗi cho tuổi trẻ hay bồng bột, đây là sự tàn nhẫn và vô cảm đến tận cùng".

Văn Phúc bình luận: "Cha dượng trực tiếp hành hạ đáng ghê tởm , thì người mẹ im lặng và tiếp tay đáng khinh gấp 10. Bé mới 4 tuổi, đáng lẽ mẹ phải là tấm lá chắn an toàn nhất, vậy mà chính mẹ lại mở cửa cho cái ác vào nhà. Mong pháp luật trừng trị thật nặng cả hai kẻ này, không thể có có lý do gì cho tội ác dã man này".

Bảo Quốc viết: "Nghĩ đến cảnh đứa bé 4 tuổi gào khóc cầu cứu mà mẹ nó vẫn dửng dưng để cha dượng đánh đập, bỏ đói là thấy phẫn uất tột độ. Đây không chỉ là thiếu trách nhiệm, đây là tội ác mất nhân tính. Cộng đồng mạng nhất định sẽ theo dõi vụ này đến cùng để đòi lại công lý cho bé".

Nhật Phong viết: "Những kẻ coi trọng tình nhân hơn cả mạng sống của con mình thì thật sự là nỗi sỉ nhục. Mới sinh năm 2006 mà đã có trái tim máu lạnh như vậy rồi. Mong cơ quan chức năng làm rõ vai trò của bà mẹ này, loại tội phạm bạo hành trẻ em này cần phải bị xã hội lên án và loại bỏ vĩnh viễn".

Ngoài ra, không ít dân mạng cũng bày tỏ quan điểm cộng đồng dân cư cần có trách nhiệm, sớm phát hiện ra các trường hợp bạo hành trong xã hội. "Chúng ta cần giáo dục cộng đồng về số điện thoại tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại, sợ xệt, ít can thiệp cho đến khi sự việc vỡ lở thì đã quá muộn. Sự quan tâm của cộng đồng chính là lá chắn cuối cùng cho những đứa trẻ sống trong những gia đình không hạnh phúc", Hải Nam chia sẻ.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp trú tại Ninh Bình, để điều tra về tội giết người. VKSND TP Hà Nội cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.