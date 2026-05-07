Mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến chết tự nhận 'không đáng là mẹ'

Chiều 7/5, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, người tình của Tâm là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị khởi tố về tội danh này.

Theo lời khai của Bàn Thị Tâm, thời điểm sống chung với Nguyễn Minh Hiệp, Tâm đang mang thai, mệt mỏi nên không trực tiếp chăm sóc con gái riêng mà để Hiệp lo việc vệ sinh, tắm rửa cho cháu. Trong một đêm, khi con gái làm bẩn giường, Tâm và Hiệp gọi dậy rồi đánh bé. Sau đó, Tâm kiểm tra và phát hiện trên cơ thể con có các vết bầm tím.

Bàn Thị Tâm tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị Hiệp hành hạ, Tâm không can ngăn; chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, hai kẻ này mới đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, cháu bé qua đời sau đó.

Tâm thừa nhận hành vi của mình và người tình là sai trái, vi phạm pháp luật; nói bản thân “không đáng là mẹ của cháu”, đồng thời bày tỏ sự hối hận và mong con gái được siêu thoát.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3 đến nay. Cháu H. (sinh năm 2022, con riêng của Tâm) ở cùng tại đây.

Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng con gái ăn vụng, Tâm lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu, sau đó bắt cháu đứng góc nhà. Thấy bé H. đi vệ sinh, Tâm đánh vào mặt rồi bảo vào tắm.

Khi thấy cháu H. nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt phần má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi đứa trẻ. Một lúc sau, thấy cháu H. không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài.

Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra. Hiệp và Tâm khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.