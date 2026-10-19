Đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến Hà Nội

(VTC News) -

Nhiều đặc sản của Gia Lai, Quảng Ngãi sẽ góp mặt tại chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15, diễn ra từ ngày 23 đến 25/10 tại Hà Nội. Người dân Thủ đô có thể đến trực tiếp không gian trưng bày để tìm hiểu và mua sắm các đặc sản vùng miền, đồng thời theo dõi phiên livestream bán hàng trên nền tảng TikTok.

Mang chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”, chương trình giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Gia Lai và Quảng Ngãi, từ cà phê, hạt điều, sầu riêng sấy thăng hoa đến sâm Ngọc Linh, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống và yến sào.

Mang chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”, chương trình giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trong ba ngày diễn ra chương trình, người dân có thể trực tiếp đến Không gian trưng bày Sức sống hàng Việt, số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, để tham quan, tìm hiểu và mua các sản phẩm do doanh nghiệp địa phương giới thiệu.

Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp, phiên livestream từ 19h đến 22h30 ngày 23/10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ giới thiệu các sản phẩm tham gia chương trình, mở thêm kênh tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Người dân Thủ đô có thể đến trực tiếp không gian trưng bày để tìm hiểu và mua sắm các đặc sản vùng miền.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức, phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và NAPAS. Hoạt động hướng tới quảng bá đặc sản địa phương, kết nối sản phẩm với người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng Việt.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 10h ngày 23/10. Chương trình mở cửa đến hết ngày 25/10/2026 tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.