Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM

Sáng 5/4, tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là Đại hội điểm trong cả nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 600 đại biểu tham dự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đến dự đại hội.

Lãnh đạo TP.HCM khen thưởng cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Tại đại hội, tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 có 105 thành viên.

Trong đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027, được suy cử tiếp tục làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoà thượng Thích Lệ Trang hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương.

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM còn là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đại diện Ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ, Hoà thượng Thích Lệ Trang cho biết việc tham gia vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ mới là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao.

Hoà thượng Thích Lệ Trang bày tỏ mong muốn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp sức sát sao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo TP.HCM để Ban Trị sự nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và TP.HCM.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết từ năm 1981 đến nay, Phật giáo TP.HCM là tổ chức tôn giáo tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn thành phố.

Giáo hội TP.HCM luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động Phật sự nhằm góp phần làm giàu đất nước Việt Nam trong mọi thời kỳ, nhất là trong kỷ nguyên hội nhập - phát triển - vươn mình của dân tộc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đánh giá đại hội chính là cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự suốt nhiệm kỳ qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Qua đó, đúc kết những kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm, mở ra một bước tiến mới trên tinh thần "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Theo đó, kỷ cương trong lãnh đạo, trách nhiệm trong chỉ đạo, đổi mới trong tư duy, hiệu lực trong quản lý và hiệu quả trong Phật sự... nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Giáo hội TP.HCM phát triển vững mạnh, thông minh trong thời đại kỷ nguyên số toàn cầu...

Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh kết quả Đại hội sẽ minh chứng bằng sự kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ trước, tinh gọn bộ máy hành chính, thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, định hướng vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hoạt động Phật sự của từng thành viên và tập thể Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo TP.HCM đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Sau ngày 1-7-2025, Giáo hội TP.HCM được sáp nhập cơ học thêm Giáo hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Từ đó, địa bàn quản lý thêm phần mở rộng, số lượng tăng ni, Phật tử, tín đồ, tự viện có phần gia tăng rõ nét...