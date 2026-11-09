HLV húc vào mặt cầu thủ đối phương, trận đấu biến thành võ đài hỗn chiến

(VTC News) -

Trong trận đấu giữa Oldham và Sheffield Wednesday ở vòng 1 FA Cup tối 8/11, huấn luyện viên Micky Mellon của đội chủ nhà bất ngờ húc đầu vào mặt cầu thủ đối phương. Hành động thiếu kiềm chế của nhà cầm quân này khiến cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của hai đội lao vào xô xát, buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu để giải quyết.

Sự việc xảy ra ở phút 84, khi hai đội đang hòa 1-1. HLV Micky Mellon có lời qua tiếng lại với tiền vệ Callum Slattery của Sheffield Wednesday ngay sát khu vực kỹ thuật của Oldham.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy HLV Mellon bất ngờ túm gáy Slattery, kéo cầu thủ đối phương về phía mình. Sau vài giây đối đầu căng thẳng, nhà cầm quân 54 tuổi húc đầu vào mặt tiền vệ Sheffield Wednesday, khiến cầu thủ này ngã xuống sân.

HLV Micky Mellon húc đầu vào mặt tiền vệ Sheffield Wednesday. (Ảnh: TNT Sports)

Chứng kiến đồng đội bị tấn công, hậu vệ Max Lowe lập tức lao tới, đẩy HLV Mellon ra xa. Tiền vệ Oli Hammond của Oldham cũng nhanh chóng xuất hiện để can ngăn nhưng lại vướng vào màn xô đẩy với hai cầu thủ đội khách.

Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội cùng lao tới. Những màn tranh cãi, xô đẩy liên tiếp xảy ra ngay sát đường biên, khiến trận đấu bị gián đoạn gần một phút.

Sau khi các bên được tách ra, trọng tài Martin Woods lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với HLV Mellon vì hành vi bạo lực. Nhà cầm quân của Oldham buộc phải rời khu vực kỹ thuật, lên khán đài theo dõi phần còn lại của trận đấu.

Dù mất HLV trưởng trong thời điểm quyết định, Oldham vẫn tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Đến phút 110, Will Sutton ghi bàn đưa Oldham vượt lên dẫn trước 2-1.

Cầu thủ và ban huấn luyện cuốn vào cuộc ẩu đả. (Ảnh: TNT Sports)

Sheffield Wednesday, đội bóng đang thi đấu tại League One và đứng cao hơn Oldham tới 33 bậc trong hệ thống bóng đá Anh, dồn toàn lực tấn công trong những phút còn lại. Tuy nhiên, đội khách không thể tìm được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại.

Chiến thắng 2-1 giúp Oldham giành quyền vào vòng tiếp theo của FA Cup. Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà phần nào bị ảnh hưởng bởi hành động gây tranh cãi của HLV Mellon.

Theo báo The Sun, với chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi húc đầu cầu thủ đối phương, nhà cầm quân này đối mặt với nguy cơ bị treo quyền chỉ đạo trong những trận đấu tiếp theo. Vụ việc cũng có thể khiến ông phải nhận thêm án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).