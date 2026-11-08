Liverpool thắng 3-1 Crystal Palace: Alisson tỏa sáng

(VTC News) -

● Ngoại hạng Anh Crystal Palace 1 - 3 Liverpool Nketiah 90+5’ ĐÃ KẾT THÚC Mac Allister 40’ Florian Wirtz 54’ Ronald Araujo 90’

Tối 8/11 tại sân Selhurst Park, Liverpool đánh bại Crystal Palace 3-1 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Mac Allister mở tỷ số cuối hiệp một, trước khi Florian Wirtz và Alexander Isak lần lượt lập công trong hiệp hai. Crystal Palace có bàn danh dự từ quả phạt đền của Eddie Nketiah ở phút bù giờ cuối trận.

Crystal Palace kiểm soát bóng 54%, tung ra 19 cú sút và 7 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, Liverpool có 20 pha dứt điểm, 8 lần trúng cầu môn.

Liverpool nhập cuộc chủ động và liên tục tạo sức ép. Ngay trong những phút đầu tiên, Mac Allister đã thử tài Dean Henderson bằng cú sút xa. Isak, Szoboszlai và Barcola sau đó đều có cơ hội nhưng chưa thể tạo ra bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Crystal Palace cũng cho thấy khả năng phản công đáng chú ý. Phút 18, Yeremy Pino tung cú sút căng, đưa bóng dội xà ngang.

Liverpool đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-1. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Crystal Palace đưa được bóng vào lưới ở phút 34. Strand Larsen dứt điểm cận thành nhưng VAR xác định Kamada, người chuyền bóng cho tiền đạo đội chủ nhà, đã rơi vào thế việt vị. Những phút sau đó, Alisson liên tục phải cứu thua trước các pha dứt điểm của Kamada, Timber và Wharton.

Liverpool lại tìm được bàn mở tỷ số ở phút 40. Szoboszlai thực hiện quả đá phạt từ cánh phải để Mac Allister thoát khỏi sự theo kèm của Timber rồi đánh đầu mạnh, đánh bại Henderson. Đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nhờ sự hiệu quả ở khâu dứt điểm và những pha cứu thua quan trọng của Alisson.

Crystal Palace tiếp tục đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ. Liverpool sớm nhân đôi cách biệt ở phút 54. Barcola căng ngang sệt qua vòng cấm để Wirtz xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm thành bàn. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ người Đức tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Đội chủ nhà không buông xuôi. Pino và Lerma liên tiếp có cơ hội ở phút 77 nhưng đều bị Alisson cản phá. Crystal Palace càng đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau càng xuất hiện nhiều hơn. Liverpool tận dụng điều đó để kết liễu trận đấu ở phút 89. Wirtz xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi chuyền cho Isak dứt điểm. Bóng chạm người đổi hướng, khiến Henderson không thể cứu thua.

Phút 90+5, Nketiah thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Bàn thắng đến quá muộn để Crystal Palace tạo thêm sức ép. Liverpool bảo toàn chiến thắng và giành trọn 3 điểm sau một trận đấu mà đội chủ nhà tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Thông tin trận Crystal Palace vs Liverpool

Cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Liverpool trên sân Selhurst Park là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh. Crystal Palace cần điểm để thoát khỏi nhóm xuống hạng, trong khi Liverpool muốn cải thiện thành tích nhằm duy trì khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Crystal Palace đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng tại Ngoại hạng Anh. Sau 9 vòng đấu, thầy trò HLV Pierre Sage mới giành được 7 điểm và đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đáng lo ngại hơn, đội chủ sân Selhurst Park đã toàn thua 3 trận gần nhất mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Liverpool cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách lần này. Đội bóng vùng Merseyside vừa nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến Liverpool đánh mất cơ hội tích lũy điểm số trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ ở nhóm dẫn đầu. Chưa hết, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi thua Fenerbahce 2-3 tại đấu trường châu Âu hồi giữa tuần.