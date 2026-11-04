Ẩu đả trong trận bóng đá ở Brazil, trọng tài rút 51 thẻ đỏ

(VTC News) -

Hỗn chiến xảy ra khiến 2 đội nhận 51 thẻ đỏ. (Video: O Tempo)

Theo Globo Esporte, trận đấu giữa Uberlandia và Mamore tại giải hạng Nhì U20 bang Minas Gerais (Brazil) ngày 1/11 kết thúc trong cảnh hỗn loạn. Trọng tài Fernando Patrick Drosghic Modesto rút tới 51 thẻ đỏ sau vụ ẩu đả giữa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện.

Trận đấu diễn ra trên sân Parque do Sabia, thành phố Uberlandia. Đội khách Mamore giành chiến thắng 3-1, nhưng kết quả này gần như bị lu mờ bởi những gì xảy ra ở cuối trận.

Vụ ẩu đả bắt đầu ở phút bù giờ thứ chín của hiệp hai, ngay sau khi Mamore ghi bàn thắng thứ ba. Trong lúc ăn mừng pha lập công của Joao Vitor Lima Araujo, cầu thủ Davi bên phía đội khách hướng về khu vực kỹ thuật Uberlandia, có những cử chỉ khiêu khích và buông lời xúc phạm đối phương.

Hành động này khiến các thành viên Uberlandia nổi giận. Cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào đánh nhau, liên tục tung những cú đấm, đá về phía đối phương. Vụ ẩu đả nhanh chóng lan rộng, khiến trọng tài không thể kiểm soát tình hình.

Trọng tài Fernando Patrick buộc phải cho trận đấu kết thúc. Do không thể trực tiếp rút thẻ đỏ giữa lúc hỗn loạn, ông ghi lại những người tham gia đánh nhau và quyết định truất quyền thi đấu trong biên bản sau trận.

Cầu thủ và huấn luyện viên của hai đội xảy ra ẩu đả.

Trong tổng số 51 thẻ đỏ, có 48 trường hợp liên quan đến vụ hỗn chiến cuối trận. Ba thẻ đỏ còn lại được đưa ra vì những hành vi vi phạm trước đó.

Cụ thể, Luike của Uberlandia nhận thẻ vàng thứ hai sau khi dùng tay đánh vào bụng đối phương trong tình huống không tranh chấp bóng. Joao Henrique bên phía Mamore cũng bị đuổi vì xúc phạm trọng tài. Trong khi đó, Netinho của Uberlandia nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi đấm vào bụng thủ môn đội khách.

Theo Globo Esporte, Uberlandia có 22 người bị truất quyền thi đấu, còn Mamore có 29 người.

Đáng chú ý, căng thẳng đã xuất hiện từ đầu hiệp hai. Sau khi Luike bị đuổi ở phút thứ tám, một số lãnh đạo Uberlandia tràn xuống sân phản đối quyết định của trọng tài.

Theo biên bản trận đấu, Willer Francisco Silva, giám đốc bóng đá Uberlandia, cùng hai người phụ trách đào tạo trẻ là Andre Luiz Nascimento và Junior Caetano đã có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa tổ trọng tài.

Những người này tuyên bố trọng tài sẽ không thể rời khỏi thành phố an toàn. Một lãnh đạo khác của Uberlandia là Fabio Mineiro còn đe dọa tìm cách khiến trọng tài Fernando Patrick không thể tiếp tục làm nhiệm vụ.

Nghiêm trọng hơn, Willer Silva bị cáo buộc đe dọa hành hung, thậm chí đòi giết trọng tài. Fernando Patrick cho biết đã trình báo cảnh sát về những lời đe dọa và xúc phạm mà ông phải nhận.

Vụ việc còn gây thiệt hại về cơ sở vật chất. Phòng thay đồ dành cho Mamore bị chính các thành viên đội khách phá hoại. Đại diện Uberlandia cho biết sẽ trình báo cảnh sát để làm rõ những thiệt hại.

Với 51 thẻ đỏ, trận Uberlandia gặp Mamore vượt xa kỷ lục 36 cầu thủ bị đuổi trong một trận bóng đá từng được Guinness World Records ghi nhận.

Kỷ lục trước đó được thiết lập ngày 27/2/2011, trong trận đấu giữa Atletico Claypole và Victoriano Arenas tại giải hạng Năm Argentina. Khi ấy, trọng tài Damian Rubino truất quyền thi đấu toàn bộ 36 cầu thủ của hai đội, gồm 22 cầu thủ đá chính và 14 cầu thủ dự bị, sau một vụ đánh nhau tập thể.

Tuy nhiên, Guinness chưa chính thức công nhận trận đấu tại Brazil là kỷ lục thế giới mới.