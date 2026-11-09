Man Utd chạm đáy khủng hoảng chưa từng có suốt 40 năm

(VTC News) -

Sau trận hòa 4-4 trước Aston Villa ở vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027, Manchester United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Dù ghi hai bàn trong thời gian bù giờ để giữ lại một điểm tại Old Trafford, đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick vẫn rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, đồng thời thiết lập hàng loạt thống kê đáng quên. Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm, “Quỷ đỏ” mới phải đối mặt với tình cảnh đáng báo động như hiện tại.

Sau 10 vòng đấu, Man Utd mới giành được 8 điểm và đứng trong nhóm ba đội cuối bảng. Đây là thứ hạng thấp nhất của “Quỷ đỏ” sau 10 trận đầu tiên tại giải kể từ mùa 1986-1987. Cách đây đúng 40 năm, đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 20. Kết quả này khiến HLV Ron Atkinson bị sa thải vào tháng 11/1986. Sir Alex Ferguson tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford ngay sau đó.

Thầy trò HLV Michael Carrick chìm sâu trong khủng hoảng khi rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” tại Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, nếu chỉ tính từ khi giải đấu mang tên Premier League vào năm 1992, việc đứng ở vị trí thứ 18 sau 10 vòng đấu cũng là cột mốc chưa từng xuất hiện đối với Man Utd.

Vị trí thứ 18 không đơn thuần đến từ một vài trận đấu thiếu may mắn. Man Utd đã trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Premier League, đội bóng thành Manchester trải qua 8 trận liên tiếp không giành chiến thắng. Lần gần nhất xảy ra từ ngày 1/4 đến 16/5/2025. Chiến thắng 5-2 trước tân binh Ipswich Town hôm 30/8 là lần duy nhất MU giành trọn 3 điểm tại Premier League mùa này.

Theo thống kê của chuyên trang thống kê Opta, đội bóng của HLV Carrick chắc chắn sẽ trải qua ít nhất 15 ngày liên tiếp nằm trong khu vực xuống hạng trước khi bước vào trận đấu với Liverpool sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là khoảng thời gian dài nhất Man Utd hiện diện trong nhóm xuống hạng của giải đấu cao nhất nước Anh kể từ tháng 9 và tháng 10/1986, khi họ trải qua 28 ngày ở khu vực này.

Trận hòa Aston Villa cũng phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự của Man Utd. Lần đầu tiên ngay trên sân nhà, các học trò của Carrick để đối thủ ghi hai bàn chỉ sau 3 phút 40 giây. Alysson mở tỷ số ngay phút đầu tiên, trước khi Nicolas Jackson nhân đôi cách biệt cho Aston Villa.

Man Utd cũng mới có lần thứ ba để thủng lưới ngay phút đầu tiên trong một trận Ngoại hạng Anh tại Old Trafford. Hai lần trước xảy ra trước Man City vào tháng 3/2014 và Leeds United vào tháng 2/2023.

Khả năng phòng ngự yếu kém cũng là vấn đề lớn của đội chủ sân Old Trafford. Sau 10 trận đầu tiên của mùa giải, Man Utd chưa giữ sạch lưới lần nào. Đây là lần đầu tiên họ trải qua tình cảnh tương tự kể từ mùa giải 1986-1987.

Đáng chú ý, Man Utd không giữ sạch lưới trong cả 10 trận đầu mùa, dù kết thúc mùa trước ở vị trí trong top 3. Đây là lần đầu tiên một đội bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh rơi vào tình cảnh này kể từ Liverpool ở mùa giải 1966-1967.