Man Utd hòa Aston Villa 4-4, cả 2 HLV nổi cáu

(VTC News) -

Rạng sáng 9/11 (giờ Việt Nam), Manchester United hòa 4-4 với Aston Villa ở vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027. “Quỷ đỏ” thoát thua Aston Villa nhờ 2 bàn thắng trong thời gian bù giờ của hiệp hai. Kết quả này khiến Man Utd vẫn rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” trên bảng xếp hạng. Họ chỉ xếp trên Sunderland nhờ chỉ số phụ và hơn Crystal Palace 1 điểm.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Michael Carrick không hài lòng khi được hỏi liệu Man Utd có đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng hay không.

“Không, bây giờ mới là tháng 11. Tôi không thích tình cảnh hiện tại của đội bóng, cũng không hài lòng với những kết quả mà chúng tôi đã có. Nhưng chắc chắn chúng tôi có thể làm điều gì đó để thay đổi tình hình”, nhà cầm quân người Anh trả lời câu hỏi của phóng viên Sky Sports Patrick Davison.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu trở nên căng thẳng khi Davison chuyển sang đề cập đến tương lai của nhà cầm quân người Anh. Phóng viên Sky Sports đặt vấn đề liệu ban lãnh đạo Man Utd có tận dụng hai tuần nghỉ thi đấu quốc tế sắp tới để thảo luận về vị trí của Carrick hay không.

Man Utd hòa Aston Villa 4-4. (Ảnh: Reuters)

Thay vì đưa ra câu trả lời trực tiếp, Carrick hỏi ngược: “Có chuyện đó sao?”. Davison sau đó nhận định những cuộc thảo luận như vậy nhiều khả năng sẽ diễn ra, chiến lược gia người Anh tiếp tục đáp trả: “Anh nghĩ thế à?”.

Không dừng lại, Davison tiếp tục chất vấn Carrick về tình cảnh khó khăn của Man Utd. Tuy nhiên, HLV trưởng “Quỷ đỏ” vẫn không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông hỏi lại phóng viên: “Anh đang nói với tôi đấy. Vậy anh nghĩ sao?”.

Man Utd chỉ giành được một chiến thắng sau 10 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, đánh dấu màn khởi đầu tệ nhất của đội bóng trong 40 năm, kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng thay Ron Atkinson. Carrick thừa nhận Man Utd đang gặp khó khăn và chưa giành được số chiến thắng như kỳ vọng.

“Các anh biết tình hình rồi, chúng tôi thắng quá ít trận”, Carrick nói sau một hồi đôi co. “Tôi vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục công việc đang làm, phát huy những gì đội đã làm tốt hôm nay, sửa một vài sai sót và giành chiến thắng”.

Không chỉ Carrick, HLV Unai Emery cũng có màn đối đáp gay gắt với cùng phóng viên Patrick Davison sau trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bất ngờ khi đi thẳng vào đường hầm Old Trafford ngay sau bàn gỡ hòa 4-4 của Dorgu ở phút 90+7, dù trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu. Cuộc đối đầu sau đó vẫn tiếp tục thêm khoảng hai phút.

Khi được hỏi có phải Emery rời sân vì tức giận với quyết định công nhận bàn thắng của Man United hay không, HLV Aston Villa giải thích: “Không liên quan đến cảm xúc. Họ ghi bàn ở phút 96 và trận đấu có sáu phút bù giờ. Tôi nghĩ trận đấu sắp kết thúc”.

Phóng viên tiếp tục hỏi liệu ông có cảm thấy quyết định công nhận bàn thắng là bất công hay không, Emery đáp: “Không, không. Không có gì bất công cả. Làm ơn. Họ ghi bàn ở phút 96. Anh đang hỏi tại sao tôi lại rời sân trước khi trận đấu kết thúc. Bởi vì khi chúng tôi thực hiện giao bóng trở lại, đồng hồ đã chỉ phút 96 và 30 giây”.

Trong cuộc họp báo sau trận, Emery thừa nhận ông tức giận vì Aston Villa đánh mất chiến thắng ở những phút cuối, nhưng khẳng định không trách móc các học trò.

“Thật khó chấp nhận khi để thủng lưới hai bàn trong những phút cuối cùng. Tôi tức giận với tình huống đã xảy ra, chứ không phải với các cầu thủ. Chúng tôi đã đánh mất cơ hội giành thêm hai điểm”, ông nói.